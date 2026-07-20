Steico SE: Half-Year 2026 Report – Q2 catch-up amid cost pressures
STEICO’s Half-Year 2026 report reveals modest sales growth but sharply lower earnings as geopolitical turmoil and supply chain shocks squeeze margins, with hopes pinned on a stronger H2.
- STEICO SE released its Half-Year Report 2026 on 20 July 2026.
- H1 turnover reached €200.3 million, up 0.6% from €199.1 million in the prior year.
- Q2 saw massive cost increases due to the US–Iran conflict and supply chain disruptions, with price increases lagging behind and hurting margins.
- EBITDA after six months was €29.0 million, down 22.1% YoY; EBIT €14.7 million, down 30.8%; EBIT margin was 7.5%.
- Management still expects H2 growth and margin improvement, reiterating the full-year forecast: revenue between -2% and +4% YoY (€375m-€398m) and EBIT €30m-€38m (8.0%-9.5% margin).
- The full-year outlook assumes no further deterioration and the report is downloadable from STEICO's investor-relations site.
The price of Steico at the time of the news was 18,620EUR and was down -1,06 % compared with the previous day.
14 minutes after the article was published, the price was 18,800EUR this corresponds to a plus of +0,97 % since publication.
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