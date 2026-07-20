Steico SE: Halbjahresbericht 2026 – Aufholeffekte im Q2 trotz Kostendruck
Trotz verhaltenem Jahresstart und anhaltendem Kostendruck behauptet STEICO 2026 seine Marktposition und bestätigt die Prognose – mit spürbarer Erholung im zweiten Quartal.
- Umsatz H1 2026: 200,3 Mio. € (+0,6% vs. Vorjahr) – Aufholeffekte im 2. Quartal nach schwächerem 1. Quartal.
- Starker Kostendruck durch Folgen des USA/Iran-Kriegs und Lieferkettenstörungen; Bezugskosten bleiben erhöht.
- Preiserhöhungen zur Kompensation greifen zeitverzögert, wodurch Margen im ersten Halbjahr belastet sind.
- Ergebniszahlen H1: EBITDA 29,0 Mio. € (−22,1%); EBIT 14,7 Mio. € (−30,8%); EBIT-Marge 7,5%.
- Prognose bestätigt: Umsatz 2026 erwartet zwischen −2% und +4% (≈375–398 Mio. €); erwartetes EBIT 30–38 Mio. € (EBIT-Marge 8,0–9,5%).
- Unternehmensprofil: Weltmarktführer bei Holzfaser-Dämmstoffen und integrierter Systemanbieter für Holzbaulösungen; vollständiger Bericht unter www.steico.com/de/ir.
Der Kurs von Steico lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,620EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,06 % im Minus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,800EUR das entspricht einem Plus von +0,97 % seit der Veröffentlichung.
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