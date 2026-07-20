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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.07.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    302,35€
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    6,19
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    Blatt
    Short
    454,13€
    Basispreis
    7,44
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    × 5,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,32 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +4,82 %
    Platz 2
    Performance 1M: -22,41 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,82 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +4,53 %
    Platz 3
    Performance 1M: -37,07 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,53 %.

    Intel
    Tagesperformance: +4,18 %
    Platz 4
    Performance 1M: -25,15 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,18 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +3,39 %
    Platz 5
    Performance 1M: -3,75 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,39 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +3,34 %
    Platz 6
    Performance 1M: +21,25 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,34 %.

    Warner Bros. Discovery (A)
    Tagesperformance: -3,25 %
    Platz 7
    Performance 1M: -1,07 %
    Chart Warner Bros. Discovery (A)
    ISIN: US9344231041
    WKN: A3DJQZ
    Die Warner Bros. Discovery (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,25 %.

    Palantir
    Tagesperformance: +3,22 %
    Platz 8
    Performance 1M: +6,08 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,22 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -3,19 %
    Platz 9
    Performance 1M: -36,80 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,19 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine gemischte, nervöse Haltung zu Rocket Lab. Kernpunkte: Neutron-Start geplant für Q4/2026, doch Tests/Risikofaktoren bleiben; Kursrücksetzer, RSI 29,6; 30‑Tage-Verlauf deutlich negativ. Auftragsbestand ~2,2 Mrd USD; Electron stabil. Piper Sandler neutral; Iridium-Übernahme birgt Verwässerungsrisiken. Fundamentale Aussicht hängt stark vom Neutron-Erstflug ab.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +3,17 %
    Platz 10
    Performance 1M: +9,14 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,17 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +3,07 %
    Platz 11
    Performance 1M: -33,17 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,07 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +2,98 %
    Platz 12
    Performance 1M: +23,64 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,98 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: +2,79 %
    Platz 13
    Performance 1M: -11,31 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,79 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +2,62 %
    Platz 14
    Performance 1M: -24,27 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,62 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: -2,58 %
    Platz 15
    Performance 1M: -32,59 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,58 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine gemischte, nervöse Haltung zu Rocket Lab. Kernpunkte: Neutron-Start geplant für Q4/2026, doch Tests/Risikofaktoren bleiben; Kursrücksetzer, RSI 29,6; 30‑Tage-Verlauf deutlich negativ. Auftragsbestand ~2,2 Mrd USD; Electron stabil. Piper Sandler neutral; Iridium-Übernahme birgt Verwässerungsrisiken. Fundamentale Aussicht hängt stark vom Neutron-Erstflug ab.

    Broadcom
    Tagesperformance: +2,57 %
    Platz 16
    Performance 1M: -6,63 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,57 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +2,53 %
    Platz 17
    Performance 1M: -21,43 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,53 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine gemischte, nervöse Haltung zu Rocket Lab. Kernpunkte: Neutron-Start geplant für Q4/2026, doch Tests/Risikofaktoren bleiben; Kursrücksetzer, RSI 29,6; 30‑Tage-Verlauf deutlich negativ. Auftragsbestand ~2,2 Mrd USD; Electron stabil. Piper Sandler neutral; Iridium-Übernahme birgt Verwässerungsrisiken. Fundamentale Aussicht hängt stark vom Neutron-Erstflug ab.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +2,45 %
    Platz 18
    Performance 1M: -24,13 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,45 %.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +2,34 %
    Platz 19
    Performance 1M: -1,10 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,34 %.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    Tagesperformance: +2,31 %
    Platz 20
    Performance 1M: +9,37 %
    Chart PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    ISIN: US7223041028
    WKN: A2JRK6
    Die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,31 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +2,27 %
    Platz 21
    Performance 1M: -13,57 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,27 %.

    Tesla
    Tagesperformance: -2,24 %
    Platz 22
    Performance 1M: -6,00 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,24 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine gemischte, nervöse Haltung zu Rocket Lab. Kernpunkte: Neutron-Start geplant für Q4/2026, doch Tests/Risikofaktoren bleiben; Kursrücksetzer, RSI 29,6; 30‑Tage-Verlauf deutlich negativ. Auftragsbestand ~2,2 Mrd USD; Electron stabil. Piper Sandler neutral; Iridium-Übernahme birgt Verwässerungsrisiken. Fundamentale Aussicht hängt stark vom Neutron-Erstflug ab.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +2,22 %
    Platz 23
    Performance 1M: -12,69 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,22 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intuitive Surgical (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine gemischte, nervöse Haltung zu Rocket Lab. Kernpunkte: Neutron-Start geplant für Q4/2026, doch Tests/Risikofaktoren bleiben; Kursrücksetzer, RSI 29,6; 30‑Tage-Verlauf deutlich negativ. Auftragsbestand ~2,2 Mrd USD; Electron stabil. Piper Sandler neutral; Iridium-Übernahme birgt Verwässerungsrisiken. Fundamentale Aussicht hängt stark vom Neutron-Erstflug ab.

    Microsoft
    Tagesperformance: +2,13 %
    Platz 24
    Performance 1M: +6,16 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,13 %.

    Netflix
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 25
    Performance 1M: -13,42 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

    CSX
    Tagesperformance: -2,04 %
    Platz 26
    Performance 1M: +9,95 %
    Chart CSX
    ISIN: US1264081035
    WKN: 865857
    Die CSX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,04 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 20.07.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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