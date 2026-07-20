Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +4,82 %
Performance 1M: -22,41 %
Tagesperformance: +4,53 %
Performance 1M: -37,07 %
Tagesperformance: +4,18 %
Performance 1M: -25,15 %
Tagesperformance: +3,39 %
Performance 1M: -3,75 %
Tagesperformance: +3,34 %
Performance 1M: +21,25 %
Tagesperformance: -3,25 %
Performance 1M: -1,07 %
Tagesperformance: +3,22 %
Performance 1M: +6,08 %
Tagesperformance: -3,19 %
Performance 1M: -36,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,17 %
Performance 1M: +9,14 %
Tagesperformance: +3,07 %
Performance 1M: -33,17 %
Tagesperformance: +2,98 %
Performance 1M: +23,64 %
Tagesperformance: +2,79 %
Performance 1M: -11,31 %
Tagesperformance: +2,62 %
Performance 1M: -24,27 %
Tagesperformance: -2,58 %
Performance 1M: -32,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,57 %
Performance 1M: -6,63 %
Tagesperformance: +2,53 %
Performance 1M: -21,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,45 %
Performance 1M: -24,13 %
Tagesperformance: +2,34 %
Performance 1M: -1,10 %
Tagesperformance: +2,31 %
Performance 1M: +9,37 %
Tagesperformance: +2,27 %
Performance 1M: -13,57 %
Tagesperformance: -2,24 %
Performance 1M: -6,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,22 %
Performance 1M: -12,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intuitive Surgical (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,13 %
Performance 1M: +6,16 %
Tagesperformance: -2,08 %
Performance 1M: -13,42 %
Tagesperformance: -2,04 %
Performance 1M: +9,95 %