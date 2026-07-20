Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 20.07.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +6,36 %
Tagesperformance: +6,36 %
Platz 1
Performance 1M: -6,83 %
Performance 1M: -6,83 %
Fifth Third Bancorp
Tagesperformance: +5,72 %
Tagesperformance: +5,72 %
Platz 2
Performance 1M: +9,18 %
Performance 1M: +9,18 %
Global Payments
Tagesperformance: +5,58 %
Tagesperformance: +5,58 %
Platz 3
Performance 1M: +24,78 %
Performance 1M: +24,78 %
Teradyne
Tagesperformance: +4,67 %
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 4
Performance 1M: -22,41 %
Performance 1M: -22,41 %
CoStar Group
Tagesperformance: -4,54 %
Tagesperformance: -4,54 %
Platz 5
Performance 1M: -0,73 %
Performance 1M: -0,73 %
Mettler Toledo International
Tagesperformance: -4,45 %
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 6
Performance 1M: +13,01 %
Performance 1M: +13,01 %
Intel
Tagesperformance: +4,39 %
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 7
Performance 1M: -25,15 %
Performance 1M: -25,15 %
International Paper
Tagesperformance: -4,23 %
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 8
Performance 1M: -0,62 %
Performance 1M: -0,62 %
KKR
Tagesperformance: -4,20 %
Tagesperformance: -4,20 %
Platz 9
Performance 1M: +0,68 %
Performance 1M: +0,68 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -4,08 %
Tagesperformance: -4,08 %
Platz 10
Performance 1M: -3,10 %
Performance 1M: -3,10 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: +3,96 %
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 11
Performance 1M: -0,67 %
Performance 1M: -0,67 %
Coherent
Tagesperformance: +3,96 %
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 12
Performance 1M: -23,33 %
Performance 1M: -23,33 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +3,79 %
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 13
Performance 1M: +21,25 %
Performance 1M: +21,25 %
Ingersoll Rand
Tagesperformance: -3,67 %
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 14
Performance 1M: +3,54 %
Performance 1M: +3,54 %
Palantir
Tagesperformance: +3,61 %
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 15
Performance 1M: +6,08 %
Performance 1M: +6,08 %
CRH
Tagesperformance: -3,56 %
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 16
Performance 1M: -11,41 %
Performance 1M: -11,41 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +3,52 %
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 17
Performance 1M: -3,75 %
Performance 1M: -3,75 %
United Rentals
Tagesperformance: -3,39 %
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 18
Performance 1M: -5,33 %
Performance 1M: -5,33 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +3,36 %
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 19
Performance 1M: +23,64 %
Performance 1M: +23,64 %
Western Digital
Tagesperformance: +3,31 %
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 20
Performance 1M: -33,17 %
Performance 1M: -33,17 %
United Parcel Service Registered (B)
Tagesperformance: -3,28 %
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 21
Performance 1M: +8,32 %
Performance 1M: +8,32 %
Truist Financial Corporation
Tagesperformance: -3,26 %
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 22
Performance 1M: +6,41 %
Performance 1M: +6,41 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: -3,25 %
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 23
Performance 1M: +2,30 %
Performance 1M: +2,30 %
Oracle
Tagesperformance: -3,25 %
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 24
Performance 1M: -32,89 %
Performance 1M: -32,89 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +3,20 %
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 25
Performance 1M: +9,14 %
Performance 1M: +9,14 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -3,17 %
Tagesperformance: -3,17 %
Platz 26
Performance 1M: -5,08 %
Performance 1M: -5,08 %
PerkinElmer
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 27
Performance 1M: +8,84 %
Performance 1M: +8,84 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 28
Performance 1M: -5,47 %
Performance 1M: -5,47 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 29
Performance 1M: -1,07 %
Performance 1M: -1,07 %
Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp)
Tagesperformance: -3,10 %
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 30
Performance 1M: -5,69 %
Performance 1M: -5,69 %
Moderna
Tagesperformance: -3,09 %
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 31
Performance 1M: -2,91 %
Performance 1M: -2,91 %
CIENA
Tagesperformance: +3,06 %
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 32
Performance 1M: -8,19 %
Performance 1M: -8,19 %
Vulcan Materials (Holding Co)
Tagesperformance: -3,05 %
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 33
Performance 1M: -7,21 %
Performance 1M: -7,21 %
West Pharmaceutical Services
Tagesperformance: -3,01 %
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 34
Performance 1M: +9,50 %
Performance 1M: +9,50 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +2,98 %
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 35
Performance 1M: +0,06 %
Performance 1M: +0,06 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +2,91 %
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 36
Performance 1M: -24,27 %
Performance 1M: -24,27 %
Elevance Health
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 37
Performance 1M: -0,49 %
Performance 1M: -0,49 %
Micron Technology
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 38
Performance 1M: -21,43 %
Performance 1M: -21,43 %
Broadcom
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 39
Performance 1M: -6,63 %
Performance 1M: -6,63 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 40
Performance 1M: +1,63 %
Performance 1M: +1,63 %
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