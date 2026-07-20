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    Besonders beachtet!

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    Global Payments Aktie weiter im Aufwärtstrend - 20.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Global Payments Aktie bisher um +5,87 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Global Payments Aktie.

    Besonders beachtet! - Global Payments Aktie weiter im Aufwärtstrend - 20.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Global Payments ist ein US-Zahlungsdienstleister, der Händlerakzeptanz, Payment-Gateways und Omnichannel-Lösungen anbietet. Fokus auf Kartenzahlungen, E-Commerce und integrierte Zahlungen für Händler/Softwarepartner. Starke Position im globalen Acquiring-Markt. Wichtige Wettbewerber: Fiserv, FIS/Worldpay, Adyen, Stripe, PayPal. USP: breite Händlerbasis, vertikal integrierte Lösungen, starke Partnerschaften mit ISVs.

    Global Payments aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.07.2026

    Mit einer Performance von +5,87 % konnte die Global Payments Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Global Payments Aktie. Nach einem Plus von +0,15 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 72,10. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Global Payments einen Gewinn von +18,27 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,78 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Global Payments einen Anstieg von +6,60 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,21 % geändert.

    Global Payments Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,05 %
    1 Monat +24,78 %
    3 Monate +18,27 %
    1 Jahr +2,58 %
    Stand: 20.07.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Global Payments Aktie

    Es gibt 274 Mio. Global Payments Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,75 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 20.07.2026


    Top- und Flop-Aktien am 20.07.2026 im S&P 500.

    Börsen Update USA - 20.07. - US Tech 100 stark +0,49 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,88 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +1,13 %. PayPal notiert im Plus, mit +0,68 %.

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    Ob die Global Payments Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Global Payments Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Global Payments

    +4,85 %
    +8,05 %
    +24,78 %
    +18,27 %
    +2,58 %
    -28,27 %
    -54,70 %
    +2,71 %
    +426,55 %
    ISIN:US37940X1028WKN:603111
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