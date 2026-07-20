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    Neuer Deepseek-Moment?

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    Kimi K3: Chinas neues KI-Modell sorgt für Furore

    Moonshot AIs Kimi K3 trifft die Märkte mit Wucht: Das chinesische KI-Modell stellt teure US-Konkurrenz infrage – und schafft dabei klare Gewinner und Verlierer unter Halbleiter- und Softwarewerten.

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    Neuer Deepseek-Moment? - Kimi K3: Chinas neues KI-Modell sorgt für Furore
    Foto: picture alliance / Photoshot

    Das chinesische KI-Startup Moonshot AI hat mit der Veröffentlichung seines Modells Kimi K3 die Finanzmärkte aufgewühlt und Anleger dazu gebracht, ihre Annahmen über den globalen Tech-Boom zu überdenken. Das Modell soll laut Hersteller mit den Top-Angeboten von OpenAI und Anthropic mithalten – zu einem Bruchteil der Kosten.

    IG Markets schätzt, dass allein bei den beiden nicht börsennotierten US-Firmen Bewertungen von rund 314 Milliarden US-Dollar in Frage stehen. Beobachter zogen sofort Parallelen zum sogenannten "DeepSeek-Moment" aus dem vergangenen Jahr. Kimi K3 erschüttert damit die weit verbreitete Annahme, US-Exportbeschränkungen für Hochleistungschips würden Chinas KI-Entwicklung dauerhaft bremsen.

    Zu den Gewinnern zählen chinesische Halbleiterwerte: Allein am Montag legten Aktien lokaler Chiphersteller zu, SMIC stieg in Shanghai um bis zu 5,4 Prozent. Fondsmanager Gary Tan von Allspring Global Investments erwartet, dass Chinas staatlich geförderter Open-Source-Kurs den Bedarf an heimischer Recheninfrastruktur deutlich ankurbeln wird.

    Auch Anbieter von KI-Agenten und Software profitieren: Günstigere Modelle senken die Einstiegshürde für neue Anwendungen in Bereichen wie Coding, Kundenservice oder industrielle Prozesse, so Charu Chanana von Saxo Markets gegenüber Bloomberg.

    Speicher-Chiphersteller wie SK Hynix und Samsung dürften ebenfalls zu den Gewinnern gehören. K3 arbeitet mit 2,8 Billionen Parametern und einem Kontextfenster von einer Million Token. Ein Ressourcenhunger, der die Nachfrage nach Hochleistungsspeicher weiter antreiben dürfte.

    Auf der Verliererseite stehen hingegen KI-Modellentwickler: Die Aktie von Zhipu, bislang als Chinas führender Open-Source-Entwickler gehandelt, brach in Hongkong in zwei Handelstagen um fast 40 Prozent ein.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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