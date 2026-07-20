USA starten neue Angriffe gegen Iran
- US startet neue Angriffswelle gegen Iran um 22 Uhr
- Ziel Irans Mittel schwächen, Schiffe schützen
- USA greifen zum zehnten Mal in Folge Ziele in Iran
WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat eine neue Angriffswelle gegen den Iran gestartet. Die um 16.00 Uhr US-Ostküstenzeit (22.00 Uhr deutscher Zeit) begonnen Angriffe zielten darauf ab, die militärischen Mittel des Irans, um Handelsschiffe in der Straße von Hormus attackieren zu können, zu schwächen, teilte das für die Region zuständige US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Zu den genauen Zielen der neuen Angriffe wurden keine Angaben gemacht.
Damit greifen die USA in der inzwischen zehnten Nacht in Folge Ziele der Islamischen Republik an. Teheran hatte zuvor Vergeltungsschläge gegen Länder mit US-Militärstützpunkten in der Region ausgeführt./rin/DP/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Kaum sind die europäischen Börsen geöffnet, ist die Ölwelt wieder in Ordnung auch wenn die Tanker brennend durch die Gegend treiben.