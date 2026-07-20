Merz telefoniert mit britischem Premier Burnham

BERLIN/LONDON (dpa-AFX) - Wenige Stunden nach seiner Ernennung hat der britische Premierminister Andy Burnham mit Bundeskanzler Friedrich Merz telefoniert. Beide hätten den Wunsch ausgedrückt, die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern fortzusetzen und auch die Umsetzung des Vertrags von Kensington weiter voranzutreiben, erklärte die Bundesregierung am Abend in Berlin. Den deutsch-britischen Freundschaftsvertrag hatte Merz am 17. Juli 2025 mit Burnhams Vorgänger Keir Starmer in London unterzeichnet.

Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg waren sich Merz und Burnham den Angaben zufolge einig, "die Ukraine weiter umfassend zu unterstützen und den Druck auf Russland zu erhöhen". Das Ziel blieben ernsthafte Verhandlungen, um einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen.

Eine der ersten offiziellen Amtshandlungen des neuen Premiers war ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump gewesen. Auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonierte Burnham. Merz wiederum hatte Burnham schon am Mittag öffentlich gratuliert und ihn zu einem baldigen Besuch nach Berlin eingeladen./wn/DP/he



