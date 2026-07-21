Bayer, BASF & HPQ Silicon im Fokus: Überraschung, Umbruch und Mega-Chance! Der zuletzt weiter eskalierende Iran-Krieg im Nahen Osten und der zunehmende industrielle Druck durch China fordern die globale Wirtschaft auf recht extreme Weise heraus. Nachdem die Straße von Hormus erneut geschlossen wurde und Berichte über …



