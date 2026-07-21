Behörde
Erneut Tanker in Straße von Hormus angegriffen
- Tanker vor Omans Küste in Straße von Hormus getroffen
- Acht Seemeilen nordöstlich von Limah getroffen
- US-Angriffe, Explosionen bei Gheschm und Bandar Abbas
MASKAT (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus ist erneut ein Tanker angegriffen worden. Er sei vor der Küste des Omans von einem "unbekannten Geschoss" getroffen worden, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht. Der Vorfall ereignete sich demnach acht Seemeilen (knapp 15 Kilometer) nordöstlich des omanischen Ortes Limah.
Erst am Vortag war vor der Küste des Omans ein Schiff angegriffen worden und in Brand geraten. Der Iran verlangt, dass Schiffe eine Route entlang der eigenen Küste nehmen.
Die Führung in Teheran hatte zuvor wiederholt erklärt, nur die vom Iran vorgegebene Route durch die Straße von Hormus sei sicher. Der Streit um die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge und die Frage, wie die Durchfahrt geregelt wird, ist der wesentliche Grund, warum der Krieg zwischen den USA und dem Iran derzeit wieder eskaliert.
Das US-Militär greift auch in dieser Nacht - der zehnten in Folge - wieder Ziele im Iran an. Die Nachrichtenagentur Fars meldete mehrere Explosionen im Bereich der Insel Gheschm in der Straße von Hormus sowie bei der Großstadt Bandar Abbas./ln/DP/zb
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Kaum sind die europäischen Börsen geöffnet, ist die Ölwelt wieder in Ordnung auch wenn die Tanker brennend durch die Gegend treiben.