E-Auto-Förderung geht häufig an Haushalte mit wenig Geld
- 48% der Bewilligungen an Haushalte bis 45.000 Euro
- Bis 10. Juli wurden insgesamt 17.226 Anträge bewilligt
- Förderung 3.000–6.000 Euro abhängig von Einkommen
BERLIN (dpa-AFX) - Fast jede zweite Bewilligung der neuen staatlichen E-Auto-Förderung geht an einkommensschwächere Haushalte. Bis zum 10. Juli entfielen 48 Prozent der bewilligten Anträge auf Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen von bis zu 45.000 Euro. Das steht in einer bislang unveröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage des Linken-Abgeordneten Jorrit Bosch, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Insgesamt seien bis zu diesem Stichtag 17.226 Anträge bewilligt worden, hieß es in der Antwort.
Das Programm der Bundesregierung fördert Kauf und Leasing von Elektroautos und bestimmter Plug-in-Hybride. Voraussetzung ist eine Neuzulassung seit dem 1. Januar 2026. Die Höhe des staatlichen Zuschusses hängt von Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße ab und kann bis zu 6.000 Euro ausmachen.
"Die ersten Zahlen zeigen, dass die soziale Staffelung zumindest teilweise greift: Fast die Hälfte der Bewilligungen entfällt auf die niedrigste Einkommenskategorie", sagte Bosch, der verkehrspolitischer Sprecher der Linken-Fraktion ist. "Trotzdem bleibt das Grundproblem bestehen: Viele Menschen mit geringem Einkommen können sich auch mit staatlicher Förderung keinen Neuwagen leisten."
Spätestens 2027 müsse daher die Förderung auch auf bezahlbare Gebrauchtwagen ausgeweitet werden, so Bosch. "Andernfalls bleibt die Antriebswende trotz sozialer Staffelung für viele Menschen unerschwinglich."
Die Basisförderung der Bundesregierung liegt bei 3.000 Euro für reine Elektroautos. Für Haushalte mit einem Einkommen von maximal 60.000 Euro gibt es 4.000 Euro, für Haushalte mit einem Maximal-Einkommen von 45.000 Euro 5.000 Euro. Pro Kind steigt die Förderung um 500 Euro, insgesamt um höchstens 1.000 Euro. Wer Geld bekommen will, muss sein Fahrzeug ab Kauf mindestens drei Jahre behalten. Wer zu viel verdient, geht allerdings leer aus: Die Fördergrenze liegt bei einem Haushaltseinkommen von 80.000 Euro./mxx/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 58,17 auf Lang & Schwarz (20. Juli 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +3,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,91 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +24,50 %/+81,21 % bedeutet.
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Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
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die china connection scheint wohl ziemlich stark zu sein
Der Untergang der Bremer Vulkan-Werft
Erst die Schiffe nun die Autos
😇
Geht es nochmals runter? - Halten die € 56,80?
BMW Aktie: Unter 57/58 Euro droht neues Abwärtspotenzial
Erschwerend kommen frische, starke Verkaufssignale für die BMW Aktie an den Unterstützungen in der Zone zwischen 65 und 68 Euro sowie zuletzt bei 62,96 Euro hinzu. Oberhalb des Kurses liegt zudem das am Mittwoch aufgerissene Gap zwischen 63,98 und 66,84 Euro, das nun als erster primärer Widerstand wirkt. Bestätigt sich das bärische Setup mit einem Bruch unter 57/58 Euro, kann sich erneut hohes Abwärtspotenzial eröffnen. Für eine erste Entspannung wäre zunächst ein schneller Rebreak über die unterschrittenen Unterstützungen nötig. Für eine größere Erleichterung müsste die BMW Aktie aber mindestens über die Zone bei 69,78/70,24 Euro zurückkehren, wo auch die 20-Tage-Linie verläuft.