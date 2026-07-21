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    E-Auto-Förderung geht häufig an Haushalte mit wenig Geld

    Für Sie zusammengefasst
    • 48% der Bewilligungen an Haushalte bis 45.000 Euro
    • Bis 10. Juli wurden insgesamt 17.226 Anträge bewilligt
    • Förderung 3.000–6.000 Euro abhängig von Einkommen
    E-Auto-Förderung geht häufig an Haushalte mit wenig Geld
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Fast jede zweite Bewilligung der neuen staatlichen E-Auto-Förderung geht an einkommensschwächere Haushalte. Bis zum 10. Juli entfielen 48 Prozent der bewilligten Anträge auf Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen von bis zu 45.000 Euro. Das steht in einer bislang unveröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage des Linken-Abgeordneten Jorrit Bosch, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Insgesamt seien bis zu diesem Stichtag 17.226 Anträge bewilligt worden, hieß es in der Antwort.

    Das Programm der Bundesregierung fördert Kauf und Leasing von Elektroautos und bestimmter Plug-in-Hybride. Voraussetzung ist eine Neuzulassung seit dem 1. Januar 2026. Die Höhe des staatlichen Zuschusses hängt von Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße ab und kann bis zu 6.000 Euro ausmachen.

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    "Die ersten Zahlen zeigen, dass die soziale Staffelung zumindest teilweise greift: Fast die Hälfte der Bewilligungen entfällt auf die niedrigste Einkommenskategorie", sagte Bosch, der verkehrspolitischer Sprecher der Linken-Fraktion ist. "Trotzdem bleibt das Grundproblem bestehen: Viele Menschen mit geringem Einkommen können sich auch mit staatlicher Förderung keinen Neuwagen leisten."

    Spätestens 2027 müsse daher die Förderung auch auf bezahlbare Gebrauchtwagen ausgeweitet werden, so Bosch. "Andernfalls bleibt die Antriebswende trotz sozialer Staffelung für viele Menschen unerschwinglich."

    Die Basisförderung der Bundesregierung liegt bei 3.000 Euro für reine Elektroautos. Für Haushalte mit einem Einkommen von maximal 60.000 Euro gibt es 4.000 Euro, für Haushalte mit einem Maximal-Einkommen von 45.000 Euro 5.000 Euro. Pro Kind steigt die Förderung um 500 Euro, insgesamt um höchstens 1.000 Euro. Wer Geld bekommen will, muss sein Fahrzeug ab Kauf mindestens drei Jahre behalten. Wer zu viel verdient, geht allerdings leer aus: Die Fördergrenze liegt bei einem Haushaltseinkommen von 80.000 Euro./mxx/DP/zb

     

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +3,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,91 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +24,50 %/+81,21 % bedeutet.





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