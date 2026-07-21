E-Auto-Förderung geht häufig an Haushalte mit wenig Geld

Geht es nochmals runter? - Halten die € 56,80?





BMW Aktie: Unter 57/58 Euro droht neues Abwärtspotenzial

Erschwerend kommen frische, starke Verkaufssignale für die BMW Aktie an den Unterstützungen in der Zone zwischen 65 und 68 Euro sowie zuletzt bei 62,96 Euro hinzu. Oberhalb des Kurses liegt zudem das am Mittwoch aufgerissene Gap zwischen 63,98 und 66,84 Euro, das nun als erster primärer Widerstand wirkt. Bestätigt sich das bärische Setup mit einem Bruch unter 57/58 Euro, kann sich erneut hohes Abwärtspotenzial eröffnen. Für eine erste Entspannung wäre zunächst ein schneller Rebreak über die unterschrittenen Unterstützungen nötig. Für eine größere Erleichterung müsste die BMW Aktie aber mindestens über die Zone bei 69,78/70,24 Euro zurückkehren, wo auch die 20-Tage-Linie verläuft.





Die Indikatoren zeichnen ein entsprechend angeschlagenes Bild. Mit –0,42 ist der Chaikin Money Flow tief ins Minus gerutscht und unterstreicht den massiven Abgabedruck, der eben nicht erst mit der Warnung einsetzte. Auch die Oszillatoren sind regelrecht ausverkauft. Beim Stochastic RSI liegt die schnelle Linie mit 2,12 unter der langsamen bei 14,25, beide quasi am unteren Anschlag. Der RSI ist mit 19,84 sogar unter die 20er-Marke gefallen und notiert klar unter seiner MA bei 27,11. Solche Extremwerte lassen zwar eine technische Erholung zu, sie sind aber vor allem Ausdruck der Heftigkeit des Abverkaufs und liefern für sich genommen auf Schlusskurbasis vom Freitag noch kein Wendesignal für den Aktienkurs des Münchener Automobil-Konzerns.





https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=stock&ID=190556



