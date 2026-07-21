🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hamburger Robotik-Startup beliefert Militärbasis in den USA

    Für Sie zusammengefasst
    • GoodBytz liefert Küchensystem Ende Sommer an Fort Hood
    • GoodBytz beliefert bereits US-Soldaten in Südkorea
    • US-Militär bestellt 20 weitere automatisierte Küchen
    Hamburger Robotik-Startup beliefert Militärbasis in den USA
    Foto: Siarhei - 356130783

    HAMBURG (dpa-AFX) - Das Hamburger Küchen-Robotik-Startup GoodBytz baut nach eigener Ankündigung das Geschäft mit der US-Armee aus. Das Unternehmen werde Ende des Sommers ein Küchensystem an die Militärbasis Fort Hood in Texas liefern, heißt es in einer Mitteilung. GoodBytz arbeitet schon länger mit der US-Armee zusammen, so versorgt das Unternehmen seit Herbst vergangenen Jahres in Südkorea stationierte US-Soldaten.

    GoodBytz teilte darüber hinaus mit, das US-Militär habe 20 weitere Küchensysteme bestellt. Zu dem Auftragsvolumen und dem Zeitplan der weiteren Auslieferungen machte das Unternehmen keine Angaben.

    GoodBytz bietet verschiedene automatisierte Küchenblöcke an, in denen auf Bestellung ein Roboterarm etwa Suppen, Salate und Bowls zubereitet. Ein Mensch muss den Block von außen mit Lebensmitteln befüllen.

    Ein ähnliches Küchensystem bietet das Münchner Unternehmen Circus an. Circus teilte jüngst mit, mit der Versorgung ukrainischer Truppen zu beginnen./lkm/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Hamburger Robotik-Startup beliefert Militärbasis in den USA Das Hamburger Küchen-Robotik-Startup GoodBytz baut nach eigener Ankündigung das Geschäft mit der US-Armee aus. Das Unternehmen werde Ende des Sommers ein Küchensystem an die Militärbasis Fort Hood in Texas liefern, heißt es in einer Mitteilung. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     