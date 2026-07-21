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    Global Energy Monitor

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    Engpässe in Stromnetz bremsen Chinas grüne Energie

    Für Sie zusammengefasst
    • Leitungsengpässe drosseln Solar- und Windstrom
    • UHV-Leitungen transportieren vorwiegend Kohle
    • 2025 gingen 317 GW Solar und 120 GW Wind ans Netz
    Global Energy Monitor - Engpässe in Stromnetz bremsen Chinas grüne Energie
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    COVINA/PEKING (dpa-AFX) - Unter Chinas massivem Ausbau erneuerbarer Energien drücken einer Analyse zufolge zunehmende Engpässe im Leitungsnetz auf die Produktion von Strom aus Sonne und Wind. Zu den Übertragungsengpässen als großem Hindernis schränkten neue Regelungen auf dem Strommarkt und Anreize für die Nutzung von Kohle die Flexibilität des Systems ein, hieß es in einem Bericht des Global Energy Monitor (GEM).

    "Die Folge sind zunehmende Einspeisedrosselungen: Wind- und Solarstrom, der unter den vorherrschenden Wetterbedingungen hätte erzeugt werden können, wurde stattdessen reduziert oder ganz zurückgehalten", schrieben die Experten. Durch die sogenannten Ultrahochspannungsleitungen fließe nur zu einem Fünftel Solar- und Windenergie. 42 Prozent kämen aus Kohleverstromung, hieß es.

    Strom muss weite Strecken zurücklegen

    Ultrahochspannungsleitungen können große Mengen an Energie über Tausende Kilometer mit geringem Energieverlust befördern. Denn die Herausforderung für die Volksrepublik besteht darin, den Strom aus den Solar- und Windparks der dafür besonders geeigneten nördlichen und nordwestlichen Regionen in die weit entfernten Industriehochburgen und bevölkerungsreichen Metropolen an der Ost- und Südküste zu transportieren.

    Weltweit ist China Spitzenreiter im Ausbau grüner Energie. Laut den GEM-Experten gingen 2025 Solarparks mit einer Gesamtkapazität von 317 Gigawatt und Windkraftanlagen im Umfang von 120 Gigawatt ans Netz. Ein Gigawatt Strom reicht je nach Land für mehrere Hunderttausend Haushalte. GEM nutzt für die Berechnung eigene Datensätze. Die Organisation speist diese mit Regierungsangaben, Berichten der Energieunternehmen sowie Medienberichten./jon/DP/zb







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