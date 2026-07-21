Pistorius besucht Rüstungskonzern KNDS in Kassel
Für Sie zusammengefasst
- Pistorius besucht KNDS Standort in Kassel am Dienstag
- Rundgang durch Fertigung und Gespräche mit Belegschaft
- KNDS produziert Leopard 2 Pistorius steht für Fragen
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
KASSEL (dpa-AFX) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht an diesem Dienstag (10.30 Uhr) den Kasseler Standort des Rüstungskonzerns KNDS. Im Mittelpunkt seines Besuches stehen ein Rundgang durch die Fertigung sowie Gespräche mit der Geschäftsführung, den Mitarbeitenden und der Arbeitnehmervertretung, wie KNDS mitteilte. Das Unternehmen produziert unter anderem den Kampfpanzer Leopard 2.
Pistorius wird laut Ankündigung zum Abschluss des Besuches zunächst ein kurzes Statement abgeben und anschließend gemeinsam mit den Geschäftsführern von KNDS Deutschland, Florian Hohenwarter und Axel Scheibel, für Fragen zur Verfügung stehen./nis/DP/jha
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