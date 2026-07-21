Margin Expansion Continues, Driving Higher Profits
In 2026, the company delivered solid growth, stronger profitability and robust cash generation, while reaffirming its net‑zero 2040 ambition.
- H1 2026 order intake CHF 5,794 million (+2.9% in local currencies) and revenue CHF 5,329 million (+1.4% in local currencies).
- Operating profit CHF 706 million; EBIT margin 13.2% (up 90 basis points year‑on‑year); adjusted EBIT margin 13.5%.
- Net profit CHF 542 million, corresponding to a net profit margin of 10.2%.
- Cash flow from operating activities CHF 617 million.
- 2026 guidance reiterated by the company.
- Company profile and sustainability target: founded 1874, >67,000 employees in 100+ countries; committed to net‑zero by 2040 via a 90% absolute reduction in scope 1–3 emissions from a 2020 baseline.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Schindler Holding is on 21.07.2026.
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