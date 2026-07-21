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    Geheimtipps: So verbessern Sie Ihre Margen im Nu

    Starkes erstes Halbjahr 2026: Wachstum bei Auftragseingang, Umsatz und Profitabilität, solider Cashflow – und klare Netto-Null-Ziele bis 2040 im Fokus.

    Geheimtipps: So verbessern Sie Ihre Margen im Nu
    • Auftragseingang 5.794 Mio CHF und Umsatz 5.329 Mio CHF im ersten Halbjahr 2026; Zuwächse in Lokalwährungen von +2,9% bzw. +1,4%.
    • EBIT beläuft sich auf 706 Mio CHF; EBIT-Marge 13,2% (bereinigte EBIT-Marge 13,5%), Anstieg gegenüber Vorjahr um 90 Basispunkte.
    • Konzerngewinn 542 Mio CHF; Konzerngewinnmarge 10,2%.
    • Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit 617 Mio CHF.
    • Ausblick für 2026 bleibt unverändert bestätigt.
    • Langfristige Emissionsziele: Netto-Null bis 2040 mit ca. 90%-aller Reduktion der Treibhausgasemissionen in Scope 1–3 ab 2020 (Neutralisierung Restemissionen).

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Schindler Holding ist am 21.07.2026.


    Schindler Holding

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    ISIN:CH0024638212WKN:A0JJWH
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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