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    ALSO Surges 61% in H1 2026 Net Profit to €69M

    ALSO delivers strong H1 2026 results, boosting profit, margins and cloud growth while confirming ambitious full-year guidance and pursuing further expansion.

    ALSO Surges 61% in H1 2026 Net Profit to €69M
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Net profit for H1 2026 increased by 61% to €69 million.
    • Revenue rose 21% to €8.3 billion, driven by higher demand for computing capacity, data growth and AI, with ALSO gaining market share in commercial and consumer segments.
    • EBITDA grew 29% to €162 million, supported by higher margins, productivity improvements and operational excellence; EBITDA margin improved to 2.0%.
    • Cloud business performed strongly: revenue up 31% to €1.1 billion, unique users increased to 6 million (+9%) and monetisation per user rose by 12%.
    • ROCE improved to 13.0% (+1.2 percentage points) due to net working capital optimisation and a solid financing base providing financial flexibility.
    • ALSO confirms FY2026 guidance (despite limited H2 visibility): EBITDA €300–340 million and ROCE above 20%, while continuing integrations and evaluating further acquisitions.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at ALSO Holding is on 21.07.2026.


    ALSO Holding

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    ISIN:CH0024590272WKN:A0JJW1
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