ALSO knackt H1 2026: Konzerngewinn steigt auf 69 Mio Euro (+61%)
Starkes erstes Halbjahr 2026: Dynamisches Wachstum, profitabler Konzerngewinn und ein boomendes Cloud-Geschäft untermauern die ambitionierte Jahresprognose.
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- Umsatz in H1 2026: 8,3 Mrd. EUR, +21% gegenüber Vorjahr, getragen von erhöhtem Rechenbedarf, wachsenden Datenmengen und KI.
- Konzerngewinn in H1 2026: 69 Mio. EUR, +61%.
- Cloud-Geschäft: Umsatz 1,1 Mrd. EUR (+31%); Unique User = 6 Mio (+9%); Monetisierung je Nutzer +12%.
- EBITDA und EBITDA-Marge: EBITDA 162 Mio. EUR (+29%); EBITDA-Marge 2,0%. ROCE liegt bei 13,0% (+1,2pp).
- Integration/Akquisitionen: Integration der Gesellschaften UK, Irland, Frankreich und Italien verläuft planmäßig; weitere Übernahmen werden geprüft.
- Guidance und Ausblick: Bestätigt für 2026 (EBITDA 300–340 Mio. EUR; ROCE >20%); zweite Jahreshälfte aufgrund geopolitischer Entwicklungen weniger sichtbar; mittelfristig attraktive Wachstumsperspektiven dank Ökosystem und Plattformen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ALSO Holding ist am 21.07.2026.
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