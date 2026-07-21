Bafin überprüft 2025er-Halbjahresabschluss von Jungheinrich

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 24,75 auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 07:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,61 %.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +38,95 %/+102,11 % bedeutet.