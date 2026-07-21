Bafin überprüft 2025er-Halbjahresabschluss von Jungheinrich
- BaFin prüft Halbjahresabschluss von Jungheinrich
- Prüfung des verkürzten Abschlusses zum 30 Juni 2025
- Bewertung beim geplanten Russlandverkauf geprüft
BONN (dpa-AFX) - Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat eine Prüfung des Halbjahresabschlusses des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich eingeleitet. Es liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Jungheinrich Aktiengesellschaft gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Daher werden den Angaben zufolge der veröffentlichte verkürzte Abschluss zum 30. Juni 2025 und der zugehörige Zwischenlagebericht für das erste Halbjahr 2025 geprüft. Die Prüfung beziehe sich auf die Bewertung von Vermögenswerten, insbesondere von Mietgeräten und Vorräten, im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung des Russland-Geschäfts. Diese Bewertung sei möglicherweise fehlerhaft./zb/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 24,75 auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 07:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +38,95 %/+102,11 % bedeutet.
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