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    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli: Solide H1-Zahlen, Ausblick bleibt

    Trotz anspruchsvollem Umfeld steigert das Unternehmen Umsatz, Ergebnis und Cashflow deutlich und untermauert mit solider Eigenkapitalbasis seine finanzielle Stärke.

    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli: Solide H1-Zahlen, Ausblick bleibt
    Foto: Joaquin Corbalan - stock.adobe.com
    • Organisches Umsatzwachstum von 4,3% auf CHF 2,33 Mrd., getragen von zweistelligem Wachstum in Nordamerika und Rest der Welt sowie Preiserhöhungen.
    • EBIT von CHF 260,2 Mio., EBIT-Marge 11,2% (1. Halbjahr 2025: CHF 259,2 Mio., 11,0%).
    • Gruppenseitige Preiserhöhungen von 11,8% führten zu einem Volumen/Mix-Rückgang von 7,5%; Maßnahmen zur Stabilisierung des Volumens in der zweiten Jahreshälfte.
    • Reingewinn CHF 191,7 Mio. (1. Halbjahr 2025: 188,9 Mio.).
    • Free Cashflow gestiegen auf CHF 61,1 Mio. (2,6% Marge) gegenüber CHF -79,7 Mio. (-3,4%) im Vorjahr.
    • Eigenkapitalquote 53,7% (31. Dezember 2025: 54,5%).

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Chocoladefabriken Lindt & Spruengli ist am 21.07.2026.

    Der Kurs von Chocoladefabriken Lindt & Spruengli lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 105.700,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,67 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 105.500,00EUR das entspricht einem Minus von -0,19 % seit der Veröffentlichung.


    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli

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    ISIN:CH0010570759WKN:859568
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