Chocoladefabriken Lindt & Spruengli: Solide H1-Zahlen, Ausblick bleibt
Trotz anspruchsvollem Umfeld steigert das Unternehmen Umsatz, Ergebnis und Cashflow deutlich und untermauert mit solider Eigenkapitalbasis seine finanzielle Stärke.
Foto: Joaquin Corbalan - stock.adobe.com
- Organisches Umsatzwachstum von 4,3% auf CHF 2,33 Mrd., getragen von zweistelligem Wachstum in Nordamerika und Rest der Welt sowie Preiserhöhungen.
- EBIT von CHF 260,2 Mio., EBIT-Marge 11,2% (1. Halbjahr 2025: CHF 259,2 Mio., 11,0%).
- Gruppenseitige Preiserhöhungen von 11,8% führten zu einem Volumen/Mix-Rückgang von 7,5%; Maßnahmen zur Stabilisierung des Volumens in der zweiten Jahreshälfte.
- Reingewinn CHF 191,7 Mio. (1. Halbjahr 2025: 188,9 Mio.).
- Free Cashflow gestiegen auf CHF 61,1 Mio. (2,6% Marge) gegenüber CHF -79,7 Mio. (-3,4%) im Vorjahr.
- Eigenkapitalquote 53,7% (31. Dezember 2025: 54,5%).
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Chocoladefabriken Lindt & Spruengli ist am 21.07.2026.
Der Kurs von Chocoladefabriken Lindt & Spruengli lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 105.700,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,67 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 105.500,00EUR das entspricht einem Minus von -0,19 % seit der Veröffentlichung.
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