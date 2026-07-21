Julius Baer Group: Halbjahresergebnis 2026 treibt Aktie nach oben
Starkes Halbjahr mit Rekordvermögen, deutlich höherem Gewinn und solider Kapitalbasis: Die Gruppe startet mit Rückenwind in den neuen Strategiezyklus bis 2028.
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- IFRS-Halbjahresergebnis: Gewinn CHF 673 Mio.; EPS CHF 3.27; +128% YoY; adjustierter Gewinn entspricht CHF 673 Mio. (+32% vs H1 2025).
- AuM-Allzeithoch: CHF 547 Mrd.; +5% seit Jahresbeginn; inkl. Custody CHF 649 Mrd.; Netto-Neugeldzuflüsse CHF 5.7 Mrd. (2.2% annualisiert).
- Betriebsertrag & Margen: IFRS-Betriebsertrag CHF 2’276 Mio. (+26%); Bruttomarge 87 Basispunkte; adjusted Cost/Income Ratio 62.6% (2025: 68.2%).
- Kapital- und Renditekennzahlen: CET1 18.5% (Ende 2025: 17.4%); Gesamtkapital 24.4% (Ende 2025: 24.7%); RoCET1 (adjusted) 32%.
- Bilanz & Liquidität: Bilanzsumme 116.6 Mrd. CHF (+8%); Kundeneinlagen 72.1 Mrd.; Kredite 44.4 Mrd.; Loan-to-Deposit 61%; Liquidity Coverage 344% (Ende 2025: 261%).
- Ausblick & Strategie: Start in den dreijährigen Strategiezyklus; Nettoneugeld-Wachstumsziel 4–5% bis 2028; Mittelfristziele bestätigt; M&A-bezogene Effekte im 1H 2026 vernachlässigbar.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Julius Baer Group ist am 21.07.2026.
Der Kurs von Julius Baer Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 80,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,67 % im
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13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 79,80EUR das entspricht einem Minus von -0,31 % seit der Veröffentlichung.
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