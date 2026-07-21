Zalando-Bericht zu 2025 fehlerhaft - Transparenzhinweis fehlt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 24.805 auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +5,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,84 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 7,43 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -11,60 %/+87,41 % bedeutet.