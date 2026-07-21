Bafin
Zalando-Bericht zu 2025 fehlerhaft - Transparenzhinweis fehlt
- Bafin fand Fehler im Zalando-Geschäftsbericht 2025
- Ankauf About You Anteile 252 Mio von nahestehendem
- Angaben fehlten nicht relevant kein Bußgeld
BONN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat bei Zalando Fehler im Geschäftsbericht 2025 gefunden. Zalando habe Anteile der übernommenen About You Holding von einem nahestehenden Unternehmen für knapp 252 Millionen Euro erworben, das durch ein Aufsichtsratsmitglied von Zalando beherrscht werde, teilte die Behörde am Dienstag mit. Die dazu erforderlichen Angaben hätten jedoch im Anhang des Konzernabschlusses gefehlt, so die Bafin. Zalando bestätigte, dass die Angaben fehlten. Hierbei handele es sich um einen rein formalen und materiell unwesentlichen Aspekt des Konzernanhangs, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme des Dax-Konzerns . Alle relevanten Informationen bezüglich des Erwerbs der About-You-Anteile seien im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots vollständig öffentlich zugänglich gewesen. Die Feststellung habe keine Auswirkungen auf die finanziellen Kennzahlen, die Vermögenslage oder das Geschäft von Zalando. Ein Bußgeld sei von der Bafin nicht verhängt worden, so der Konzern./err/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 24.805 auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +5,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 7,43 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -11,60 %/+87,41 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111
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Der Aufwärtstrend bleibt intakt, das Vertrauen der Anleger kehrt Schritt für Schritt zurück. Insiderkäufe, eine verbesserte Profitabilität und die konsequente Umsetzung der Strategie sprechen dafür, dass der Markt das Potenzial von Zalando zunehmend erkennt.
Natürlich wird es auf dem Weg nach oben auch Rücksetzer geben. Solange der Trend jedoch hält und die operativen Fortschritte anhalten, bleibe ich für die kommenden Monate optimistisch.
Könnte mir vorstellen, dass sich Hete LV eindecken.
Anders Holch Povlsen hat für knapp 25 Mio. Aktien dazugekauft, siehe EQS-News.