Steigt der Brent-Ölpreis noch dieses Jahr über 120 US-Dollar?

"Die Eskalation im Nahen Osten und der Rückgang der Ölströme aus dem Persischen Golf auf weniger als 45 Prozent des Vorkriegsniveaus haben die Ölpreise wieder nach oben getrieben", erklärte Analyst Daan Struyven.

Anhaltende Störungen in der Straße von Hormus könnten den Preis für Brent-Rohöl bis zum vierten Quartal auf mehr als 120 US-Dollar je Barrel treiben. Davor warnt Goldman Sachs in einer Analyse. Die Investmentbank betont allerdings, dass es sich dabei um ein Risikoszenario und nicht um ihre zentrale Prognose handelt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Goldman hält an 80-Dollar-Prognose fest

Im Basisszenario rechnet Goldman Sachs weiterhin mit einer Entspannung der geopolitischen Lage. Unter dieser Voraussetzung erwartet die Bank für Brent im vierten Quartal einen Preis von 80 US-Dollar je Barrel. Für das kommende Jahr liegt die Prognose bei 75 US-Dollar.

Die Risiken seien jedoch klar nach oben gerichtet. Entscheidend ist vor allem die Entwicklung in der Straße von Hormus. Zusätzliche Störungen im Roten Meer könnten die Versorgungslage weiter verschärfen.

Brent notierte zuletzt bei 88,61 US-Dollar je Barrel und damit 0,31 Prozent unter dem Vortagesniveau. Seit Jahresbeginn hat sich Brent mehr als 43 Prozent verteuert. Die US-Referenzsorte WTI notierte zuletzt bei 82,30 US-Dollar und damit 0,15 Prozent niedriger. Seit Jahresbeginn notiert WTI über 40 Prozent im Plus.

Rotes Meer belastet zusätzlich

Neben den Spannungen rund um den Persischen Golf sorgt auch die Lage im Roten Meer für Nervosität. Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen haben mit einer Blockade von Lieferungen aus Saudi-Arabien gedroht. Gerade diese Route ist derzeit von großer Bedeutung, um beeinträchtigte Öllieferungen aus der Golfregion zu internationalen Abnehmern zu transportieren.

Der Markt ist für weitere Angebotsschocks besonders anfällig. Die weltweiten Lagerbestände sind im zweiten Quartal gesunken und bieten damit weniger Puffer für zusätzliche Ausfälle.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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