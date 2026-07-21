Steigt jetzt der Westen in Eritreas Bergbauboom ein?

Eritreas Bergbau boomt, ist allerdings fest in chinesischer Hand und durch Sanktionen weit vom Westen entfernt. Washington scheint jedoch eine Annäherung anzustreben – und schielt dabei neben der einschlägigen geografischen Lage auch auf das große Rohstoffpotenzial.

Der Metallexplorer Alpha Exploration (ISIN: VGG3198S1074, WKN: A3DLBX) startete im Juli Bohrungen auf dem Goldprojekt Aburna in Eritrea. Vorgesehen sind 6.500 Meter. Die Bohrkampagne verfolgt zwei Hauptziele: Die Ausdehnung der Goldmineralisierung, die in den Prospektionsgebieten Hill 52, Central und Northeast durchbohrt wurde, sowie erste Bohruntersuchungen von sieben neu identifizierten und priorisierten Goldzielen innerhalb des Aburna-Korridors.

Alpha Exploration plant 6.500 Bohrmeter bei Aburna

60 % der Bohrmeter sind für die Erweiterung der bestehenden Prospektionsgebiete vorgesehen, sowohl entlang des Trends als auch bis in moderate Tiefen. „Die bislang überwiegend flach durchgeführten Bohrungen haben 90 % der Goldmineralisierung in Tiefen von weniger als 120 Metern unter der Oberfläche erbracht, und diese Zonen sind entlang des Trends weitgehend offen. Daher besteht weiterhin wertvolles Potenzial zur Erweiterung der Ausdehnung dieser Prospektionsgebiete“, erläutert Alpha Exploration CEO John Wilton.

Der Aburna-Korridor mit einer Ausdehnung von etwa 7x2 Kilometern ist den Geologen durch zahlreiche Gold-in-Boden-Anomalien, Ergebnisse aus flachen Rotary Air Blast-Proben, handwerkliche Abbaustätten und weitere auf Goldvorkommen hindeutende geologische Merkmale aufgefallen. Aburna befindet sich innerhalb des 514 km² großen Kerkasha-Projekts in Eritrea. Zu diesem gehört auch das großflächige Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Anagulu etwa 7 Kilometer südlich von Aburna.

Die Entwicklung eines XXL-Projekts durch ein westliches Unternehmen – Alpha Exploration ist in Kanada und Deutschland börsennotiert, unter den Anteilseignern sind u.a. Crescat Capital und Rick Rule – markiert ein kleine Zäsur in der geopolitischen Ausrichtung von Eritreas Bergbau.

Eritreas Bergbau ist fest in chinesischer Hand

Der Bergbau des ostafrikanischen Landes durchlebt einen in westlichen Medien weitgehend übersehenen Aufschwung. Dieser Aufschwung konzentriert sich allerdings auf einige wenige Projekte im industriellen Maßstab – die allesamt in chinesischer Hand sind.