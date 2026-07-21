🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHamburger Hafen und Logistik AktievorwärtsNachrichten zu Hamburger Hafen und Logistik
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    HHLA senkt Gewinnprognose

    Für Sie zusammengefasst
    • HHLA senkt Prognose für das Geschäftsjahr
    • Umbau Terminals und Arbeiten am Schienennetz
    • EBIT vor Zinsen und Steuern 150–170 Millionen
    HHLA senkt Gewinnprognose
    Foto: Jonas Walzberg - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA ) hat ihre Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr gesenkt. Umschlag und Transport entwickelten sich schlechter als erwartet, was das Unternehmen laut Mitteilung vom Montagabend mit dem Umbau von Containerterminals und Arbeiten am Schienennetz begründete.

    Inzwischen geht der Hafenlogistiker davon aus, dass der Containerumschlag im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgehen wird, statt stark zu steigen. Der Transport der Container werde leicht zunehmen, nicht stark, wie zuvor angenommen.

    Vor Zinsen und Steuern erwartet der Konzern inzwischen einen Gewinn von 150 bis 170 Millionen Euro. Zuvor hatte das Unternehmen mit 175 bis 195 Millionen Euro gerechnet. Über Probleme an Terminals der HHLA hatte zuletzt das "Hamburger Abendblatt" berichtet./lkm/DP/mis

    Hamburger Hafen und Logistik

    -0,46 %
    -0,46 %
    -0,92 %
    -3,57 %
    +15,20 %
    +87,83 %
    +7,25 %
    +61,80 %
    -61,08 %
    ISIN:DE000A0S8488WKN:A0S848
    Hamburger Hafen und Logistik direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie

    Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 21,70 auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um -0,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,57 Mrd..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hamburger Hafen und Logistik - A0S848 - DE000A0S8488

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hamburger Hafen und Logistik. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HHLA senkt Gewinnprognose Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA ) hat ihre Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr gesenkt. Umschlag und Transport entwickelten sich schlechter als erwartet, was das Unternehmen laut Mitteilung vom Montagabend mit dem Umbau von …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     