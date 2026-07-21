HHLA senkt Gewinnprognose

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA ) hat ihre Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr gesenkt. Umschlag und Transport entwickelten sich schlechter als erwartet, was das Unternehmen laut Mitteilung vom Montagabend mit dem Umbau von Containerterminals und Arbeiten am Schienennetz begründete.

Inzwischen geht der Hafenlogistiker davon aus, dass der Containerumschlag im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgehen wird, statt stark zu steigen. Der Transport der Container werde leicht zunehmen, nicht stark, wie zuvor angenommen.