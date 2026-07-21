Bitcoin-Pause setzt sich fort
Strategy kauft zweite Woche in Folge keine Bitcoins – Kurse steigen trotzdem
Strategy bleibt die zweite Woche in Folge an der Seitenlinie ohne neue Bitcoin-Käufe und baut stattdessen die Cash-Reserve auf 3,2 Milliarden US-Dollar aus.
- Strategy verzichtet zweite Woche auf Bitcoinkäufe
- Dollarreserve wächst auf 3,225 Milliarden US-Dollar
- Bestand 843.775 BTC mit Marktwert rund 55 Milliarden
- Report: SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Bitcoin startet am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel. Am Morgen notiert die größte Kryptowährung 2,06 Prozent höher bei 65.504 US-Dollar. Auf Wochensicht summiert sich das Plus damit auf 4,41 Prozent.
Rückenwind erhält damit auch die Strateg-Aktie, die den Montagshandel mit einem Plus von 3,13 Prozent bei 97,82 US-Dollar beendete. Nachbörslich ging es weitere 0,5 Prozent auf 98,32 US-Dollar nach oben – doch der weltgrößte börsennotierte Bitcoin-Halter verzichtet weiterhin auf neue Bitcoin-Käufe.
Wie aus den jüngsten Angaben des Unternehmens hervorgeht, hat Strategy zwischen dem 13. und 19. Juli weder Bitcoin gekauft noch verkauft. Damit bleibt der BTC-Bestand bereits die zweite Woche in Folge unverändert. Schon in der Vorwoche hatte das Unternehmen keine neuen Coins erworben.
Cash-Reserve steigt auf 3,225 Milliarden US-Dollar
Statt weitere Kryptowährungen zu kaufen, stärkt Strategy derzeit jedoch seine Liquidität. In der vergangenen Woche verkaufte der Konzern rund 2,73 Millionen Class-A-Aktien über sein At-the-Market-Programm und nahm damit netto etwa 263,5 Millionen US-Dollar ein.
Die Dollarreserve des Unternehmens erhöhte sich dadurch auf 3,225 Milliarden US-Dollar. Das zusätzliche Kapital soll Strategy unter anderem mehr Spielraum bei der Bedienung von Dividendenzahlungen auf seine Vorzugsaktien verschaffen.
Strategys Bitcoin-Bestand
Insgesamt verfügt Strategy weiterhin über 843.775 Bitcoin. Für den Aufbau dieser Position investierte das Unternehmen insgesamt 63,69 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt damit bei 75.476 US-Dollar je Bitcoin.
Bei aktuellem Kurs hat der Bestand aktuell einen Marktwert von rund 55 Milliarden US-Dollar. Damit bleibt Strategy mit Abstand der weltweit größte Bitcoin-Halter unter den Unternehmen.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion