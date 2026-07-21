Strategy kauft zweite Woche in Folge keine Bitcoins – Kurse steigen trotzdem

Rückenwind erhält damit auch die Strateg-Aktie, die den Montagshandel mit einem Plus von 3,13 Prozent bei 97,82 US-Dollar beendete. Nachbörslich ging es weitere 0,5 Prozent auf 98,32 US-Dollar nach oben – doch der weltgrößte börsennotierte Bitcoin-Halter verzichtet weiterhin auf neue Bitcoin-Käufe.

Bitcoin startet am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel. Am Morgen notiert die größte Kryptowährung 2,06 Prozent höher bei 65.504 US-Dollar. Auf Wochensicht summiert sich das Plus damit auf 4,41 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wie aus den jüngsten Angaben des Unternehmens hervorgeht, hat Strategy zwischen dem 13. und 19. Juli weder Bitcoin gekauft noch verkauft. Damit bleibt der BTC-Bestand bereits die zweite Woche in Folge unverändert. Schon in der Vorwoche hatte das Unternehmen keine neuen Coins erworben.

Cash-Reserve steigt auf 3,225 Milliarden US-Dollar

Statt weitere Kryptowährungen zu kaufen, stärkt Strategy derzeit jedoch seine Liquidität. In der vergangenen Woche verkaufte der Konzern rund 2,73 Millionen Class-A-Aktien über sein At-the-Market-Programm und nahm damit netto etwa 263,5 Millionen US-Dollar ein.

Die Dollarreserve des Unternehmens erhöhte sich dadurch auf 3,225 Milliarden US-Dollar. Das zusätzliche Kapital soll Strategy unter anderem mehr Spielraum bei der Bedienung von Dividendenzahlungen auf seine Vorzugsaktien verschaffen.

Strategys Bitcoin-Bestand

Insgesamt verfügt Strategy weiterhin über 843.775 Bitcoin. Für den Aufbau dieser Position investierte das Unternehmen insgesamt 63,69 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt damit bei 75.476 US-Dollar je Bitcoin.

Bei aktuellem Kurs hat der Bestand aktuell einen Marktwert von rund 55 Milliarden US-Dollar. Damit bleibt Strategy mit Abstand der weltweit größte Bitcoin-Halter unter den Unternehmen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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