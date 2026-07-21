Nikkei und CSI legen zu, Kospi schwächelt – Zalando und Novartis im Fokus

Nach zwei Verlustwochen in Folge hatte sich der Dax bereits zum Wochenauftakt gefangen. Die Lage im Nahen Osten bleibt jedoch schwer einzuschätzen. Vermittler arbeiten Berichten zufolge an einer neuen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Gleichzeitig setzen die Vereinigten Staaten ihre Militärschläge im Iran inzwischen die zehnte Nacht in Folge fort.

Trotz des weiterhin ungelösten Krieges zwischen den USA und dem Iran dürfte sich der Dax am Dienstag zunächst stabil zeigen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start auf 24.832 Punkte. Damit lag er 0,1 Prozent unter seinem Schlussstand vom Vortag.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wall Street verliert den Schwung – jetzt müssen die KI-Riesen liefern

Die US-Börsen sind nach dem schwachen Freitag verhalten in die neue Woche gestartet. Ein zunächst deutlicher Erholungsversuch verlor im Handelsverlauf an Kraft. Vor allem Technologieaktien traten nahezu auf der Stelle. Anleger warten nun auf die Quartalszahlen mehrerer KI-Schwergewichte.

Der Nasdaq 100 schloss 0,04 Prozent höher bei 28.604,23 Punkten. Der Dow Jones verlor dagegen 0,59 Prozent auf 51.839,26 Zähler. Der S&P 500 gab 0,19 Prozent auf 7.442,36 Punkte nach. Zusätzlich belastete die unsichere Lage im Nahen Osten und deren Einfluss auf die Ölpreise.

Asien gespalten: Japan und China ziehen davon, Korea bleibt unter Druck

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Anleger blicken weiter auf die Korrektur der KI-Rally, den Krieg zwischen den USA und dem Iran sowie die beginnende Quartalsberichtssaison.

In Japan sprang der Nikkei 225 nach dem Feiertag um 2,7 Prozent nach oben. Auch die chinesischen Festlandbörsen legten kräftig zu. Der CSI 300 gewann zuletzt 2,1 Prozent. In Südkorea hielten die Gewinnmitnahmen dagegen an. Der Kospi verlor rund ein halbes Prozent. Der Hang Seng in Hongkong gab leicht nach.

BaFin findet Lücke bei Zalando – doch die Anleger können aufatmen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat ihre Prüfung des Zalando-Jahresabschlusses 2025 abgeschlossen. Dabei stellten die Aufseher eine fehlende Angabe zu einem Geschäft mit einem nahestehenden Unternehmen fest.

Konkret ging es um den Erwerb von About-You-Aktien durch Zalando. Die BaFin stufte die unterlassene Angabe jedoch als „von wesentlicher Unbedeutsamkeit“ ein. Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen, die Vermögenslage oder die operative Entwicklung des Online-Modehändlers gibt es nicht.

Eine Geldbuße wurde ebenfalls nicht verhängt. Zalando muss lediglich unwesentliche Verfahrenskosten übernehmen.

HHLA kassiert Prognose: Der Hafenumbau wird zum Bremsklotz

Der Hamburger Hafenkonzern HHLA hat seine Umsatz- und Gewinnziele für das laufende Jahr gesenkt. Der Umbau zur Automatisierung der Containerterminals in Hamburg belastet den Betrieb stärker als erwartet, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Zusätzlich kann HHLA die Folgen des Wintereinbruchs zu Jahresbeginn voraussichtlich nicht mehr vollständig ausgleichen. Für den Teilkonzern Hafenlogistik rechnet das Unternehmen deshalb nur noch mit einem schwächeren Umsatzwachstum.

Auch beim operativen Ergebnis wird HHLA vorsichtiger. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll nun zwischen 135 und 155 Millionen Euro liegen. Zuvor hatte der Konzern noch 160 bis 180 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Gewinn bricht ein: Novartis hält trotzdem an seinen Zielen fest

Novartis hat im ersten Halbjahr mehr umgesetzt, zugleich aber deutlich weniger verdient. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn sank in den sechs Monaten bis Ende Juni von 7,65 Milliarden auf 6,42 Milliarden US-Dollar.

Auch das Ergebnis je Aktie ging zurück. Es fiel von 3,88 auf 3,35 US-Dollar. Der Nettoumsatz mit Dritten stieg dagegen leicht von 27,29 Milliarden auf 27,52 Milliarden US-Dollar.

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte Novartis seine Prognose. Der Pharmakonzern erwartet weiterhin ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das operative Kernergebnis soll im gleichen Umfang zurückgehen. Vorstandschef Vas Narasimhan sieht Novartis zudem weiter auf Kurs, die mittelfristigen Ziele zu erreichen.

-1,52 % -0,43 % +4,75 % +4,80 % +35,14 % +47,04 % +56,82 % +83,22 % +106,92 % ISIN:CH0012005267WKN:904278 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max Verkauf Novartis direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Swatch verdreifacht den Gewinn – und verspricht noch mehr

Die Swatch Group hat Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn kletterte in den sechs Monaten bis Ende Juni auf neun Millionen Schweizer Franken. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich drei Millionen Schweizer Franken.

Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,01 auf 0,04 Schweizer Franken. Gleichzeitig erhöhte der Schweizer Uhren- und Schmuckkonzern seinen Nettoumsatz von 3,06 Milliarden auf 3,12 Milliarden Schweizer Franken.

Für das zweite Halbjahr zeigt sich Swatch zuversichtlich. Das Unternehmen erwartet ein weiteres Umsatzwachstum.

-1,60 % +0,85 % -3,34 % +8,21 % +45,14 % -25,20 % -32,35 % -22,39 % -37,20 % ISIN:CH0012255151WKN:865126 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max Verkauf The Swatch Group direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Neue Front droht – doch der Ölpreis bleibt erstaunlich ruhig

Teheran hat nach Angaben eines hochrangigen Regierungsvertreters einen Vorschlag für eine zehntägige Waffenruhe erhalten. Damit soll das vorläufige Abkommen vom 17. Juni gerettet werden.

Gleichzeitig kündigten die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien an. Marktbeobachter warnen deshalb vor einer weiteren Eskalation und neuen Risiken für Energieversorgung und Welthandel.

Am Ölmarkt blieb eine deutliche Reaktion bislang aus. Neue Impulse könnte am Abend der Wochenbericht des American Petroleum Institute liefern. Analysten rechnen laut Trading Economics mit einem Rückgang der US-Lagerbestände um 1,5 Millionen Barrel.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Gold springt über 4.050 US-Dollar – jetzt rückt die Fed in den Fokus

Der Goldpreis ist am Dienstag um mehr als ein Prozent gestiegen. Der Spotpreis kletterte auf 4.054,24 US-Dollar je Unze. Die US-Futures lagen bei 4.059,10 US-Dollar.

Anleger bewerten derzeit die diplomatischen Bemühungen im Krieg zwischen den USA und dem Iran. Eine Waffenruhe könnte den Ölpreis und damit auch den Inflationsdruck dämpfen. Das wiederum wäre entscheidend für den weiteren Zinskurs der US-Notenbank.

"Gold versucht offenbar, rund um 4.000 US-Dollar einen Boden zu bilden", sagte Ilya Spivak von Tastylive. Gleichzeitig preisen Händler laut dem CME FedWatch Tool inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von 64 Prozent für eine Zinserhöhung im September ein. Höhere Zinsen gelten grundsätzlich als Belastung für das unverzinste Edelmetall.

Dollar bleibt gefragt – Nahost und Zinssorgen bewegen den Devisenmarkt

Am Devisenmarkt steht der US-Dollar am Dienstag weiter im Fokus. Die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie steigende Anleiherenditen stützen die amerikanische Währung als sicheren Hafen. Der Euro gibt dagegen leicht nach und notiert zuletzt bei rund 1,14 US-Dollar.

Auch der japanische Yen bleibt unter Druck, während das britische Pfund kaum verändert handelt. Anleger richten ihren Blick vor allem auf die Geldpolitik der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank. Steigende Ölpreise könnten den Inflationsdruck erhöhen und die Erwartungen an weitere Zinsschritte beeinflussen.

Kryptomarkt bleibt ohne klare Richtung

Der Kryptomarkt zeigt sich am Dienstag uneinheitlich. Bitcoin hält sich im Bereich von rund 64.000 US-Dollar, doch für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung fehlen weiterhin klare Impulse. Geopolitische Risiken und die Unsicherheit über den weiteren Kurs der Notenbanken bremsen die Risikobereitschaft.

Ethereum bleibt vergleichsweise stabil, entwickelt sich aber schwächer als Bitcoin. Auch bei den größeren Altcoins ergibt sich ein gemischtes Bild. Solana stabilisiert sich nach den jüngsten Schwankungen, während XRP von regulatorischen Hoffnungen profitiert.

Im Fokus stehen nun die Kapitalzuflüsse in Krypto-Anlageprodukte, neue Konjunkturdaten und die Lage im Nahen Osten. Solange diese Faktoren für Unsicherheit sorgen, dürfte der Kryptomarkt anfällig für schnelle Richtungswechsel bleiben.



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Julius Bär, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Schindler, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen

09:30 FRA: Remy Cointreau, Hauptversammlung

10:00 DEU: Media Tech Day des Autozulieferers Mahle (auch online), Stuttgart

12:00 USA: Danaher, Q2-Zahlen

12:30 USA: Hasbro, Q2-Zahlen

12:30 USA: KeyCorp, Q2-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q2-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q2-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen

18:30 NLD: Airbus, Business Update

22:05 USA: Capital One Financial, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 6/26

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 5/26

08:00 CHE: Im- und Exporte 6/26

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 7/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/26

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt wallstreetOnline keine Haftung

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.



Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion





SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!