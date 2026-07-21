Doppelboden weckt Hoffnung

Gleichzeitig gibt es auch kritische Stimmen. So warnt Goldman Sachs, dass die geplanten Investitionen in Künstliche Intelligenz von Meta, Microsoft, Amazon und Alphabet in Höhe von 5,3 Billionen US-Dollar bis 2030 die Anleihemärkte belasten könnten. Dadurch könnten sich die Finanzierungskosten für Unternehmen deutlich erhöhen.

Für zusätzliche Fantasie sorgte eine Meldung über die ausgeweitete Zusammenarbeit mit AMD ab der zweiten Jahreshälfte 2026. Künftig sollen Microsofts Helios-Systeme auf der Azure-Plattform für KI-Anwendungen mit AMD-Chips betrieben werden. Darüber hinaus erweitert Azure sein Angebot um neue AMD-basierte virtuelle Maschinen für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz, Datenverarbeitung und Halbleiterentwicklung.

Aus charttechnischer Sicht spricht der mögliche Doppelboden für eine weitere Erholung. Eine erste Bestätigung dieses Signals würde jedoch erst ein Anstieg auf Wochenbasis über den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei 424,37 US-Dollar liefern. In diesem Fall könnte sich weiteres Potenzial bis zum Junihoch bei 466,32 US-Dollar eröffnen. Gelingt anschließend auch der Sprung über diese Marke, wäre aus technischer Sicht sogar ein Anstieg bis auf 551,05 US-Dollar denkbar und damit eine attraktive Renditechance verbunden.

Auf der Unterseite bleibt das Chartbild zunächst stabil. Erst wenn der Sekundärtrend im Bereich von 328,85 US-Dollar unterschritten wird, würde sich das Risiko einer größeren Korrektur in Richtung des langfristigen Haupttrends bei 250,00 US-Dollar erhöhen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 424,37 US-Dollar

Kursziele : 466,32 und 551,05 US-Dollar

Renditechance via DN2220 : 280 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Microsoft Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2220 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,20 - 4,21 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 354,6343 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 354,6343 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 402,10 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 551,05 US-Dollar Hebel: 8,38 Kurschance: + 280 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN160L Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,33 - 4,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 450,3973 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 450,3973 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 402,10 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,09 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.