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    RWE

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    Es braut sich etwas Großes zusammen!

    Anleger setzen weiterhin auf die langfristige Strategie des Konzerns. Dazu gehören Investitionen in Wind-, Solar- und Speicherprojekte sowie die vergleichsweise attraktive Dividende. Das sorgt derzeit für ein anhaltendes Interesse großer institutioneller Investoren. Bemerkenswert ist dabei, dass es zuletzt weder eine Ad-hoc-Mitteilung noch eine Gewinnanhebung oder Ähnliches gab. Vieles spricht daher dafür, dass der jüngste Kursanstieg vor allem auf die positive Marktstimmung und verstärkte Kapitalzuflüsse in den Versorgersektor zurückzuführen ist.

    Auch aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein interessantes Bild. Seit Anfang Mai hat die RWE-Aktie auf der Unterseite eine Rundbodenformation ausgebildet, während auf der Oberseite eine leicht ansteigende Trendlinie den Kurs bislang noch begrenzt. Fließt weiteres Kapital in die Aktie, könnte ein Anstieg über 58,30 Euro den Ausbruch aus dieser Phase einleiten. In diesem Fall würden sich Kursziele bei 59,74 Euro und anschließend am aktuellen Jahreshoch bei 60,80 Euro ergeben. Damit könnte sich eine interessante Einstiegsgelegenheit auf der Käuferseite bieten. Ein passender Call-Optionsschein wird im Anschluss näher vorgestellt.

    Fällt der Ausbruch besonders dynamisch aus, könnte die Aktie sogar vorübergehend bis auf 63,14 Euro steigen und damit eine attraktive Renditechance eröffnen. Auf der Unterseite bleibt das Chartbild bis 55,66 Euro dagegen neutral. Erst ein Rückgang unter diese Marke würde das Risiko einer größeren Korrektur in Richtung 50,00 Euro erhöhen.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 58,30 Euro

    Kursziele : 60,80 und 63,14 Euro

    Renditechance via DU86LG : 75 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    RWE AG (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 58,05 // 59,74 // 60,12 // 60,80 Euro
    Unterstützungen: 57,46 // 56,25 // 55,66 // 54,88 Euro
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU86LG Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 0,61 - 0,66 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 51,8967 Euro Basiswert: RWE AG
    KO-Schwelle: 51,8967 Euro akt. Kurs Basiswert: 58,02 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 63,14 Euro
    Hebel: 8,79 Kurschance: + 75 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU5GUU Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 0,63 - 0,68 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 64,0798 Euro Basiswert: RWE AG
    KO-Schwelle: 64,0798 Euro akt. Kurs Basiswert: 58,02 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 8,50 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    RWE Es braut sich etwas Großes zusammen! Anleger setzen weiterhin auf die langfristige Strategie des Konzerns. Dazu gehören Investitionen in Wind-, Solar- und Speicherprojekte sowie die vergleichsweise attraktive Dividende. Das sorgt derzeit für ein anhaltendes Interesse großer …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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