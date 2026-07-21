Almonty Industries, MiniMax Group & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Nebius Group Registered (A)
|💬
|📰
|🥈
|Deep Sea Minerals
|💬
|📰
|🥉
|SanDisk Corporation
|💬
|📰
|Microsoft
|💬
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|Palantir
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|Xiaomi
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|56
|💬
|📰
|🥈
|Silber
|41
|💬
|📰
|🥉
|TeamViewer
|33
|💬
|📰
|BioNTech
|31
|💬
|📰
|Borussia Dortmund
|25
|💬
|📰
|SpaceX
|24
|💬
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|MiniMax Group
|+15,07 %
|📰
|🥈
|Hua Hong Semiconductor
|+14,94 %
|📰
|🥉
|Benz Mining
|+7,44 %
|💬
|📰
|🟥
|Jungheinrich
|-4,12 %
|💬
|📰
|🟥
|Northern Data
|-6,30 %
|💬
|📰
|🟥
|Sumco
|-6,92 %
|💬
|📰
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Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: -9,36 %
Wochenperformance: -9,36 %
Platz 1
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: -5,56 %
Wochenperformance: -5,56 %
Platz 2
SanDisk Corporation
Wochenperformance: -15,69 %
Wochenperformance: -15,69 %
Platz 3
Microsoft
Wochenperformance: +2,35 %
Wochenperformance: +2,35 %
Platz 4
Palantir
Wochenperformance: +3,73 %
Wochenperformance: +3,73 %
Platz 5
Xiaomi
Wochenperformance: +6,61 %
Wochenperformance: +6,61 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: -8,31 %
Wochenperformance: -8,31 %
Platz 7
Silber
Wochenperformance: -2,21 %
Wochenperformance: -2,21 %
Platz 8
TeamViewer
Wochenperformance: +1,66 %
Wochenperformance: +1,66 %
Platz 9
BioNTech
Wochenperformance: +2,34 %
Wochenperformance: +2,34 %
Platz 10
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +0,66 %
Wochenperformance: +0,66 %
Platz 11
SpaceX
Wochenperformance: -13,01 %
Wochenperformance: -13,01 %
Platz 12
MiniMax Group
Wochenperformance: -3,94 %
Wochenperformance: -3,94 %
Platz 13
Hua Hong Semiconductor
Wochenperformance: -19,23 %
Wochenperformance: -19,23 %
Platz 14
Benz Mining
Wochenperformance: +19,15 %
Wochenperformance: +19,15 %
Platz 15
Jungheinrich
Wochenperformance: -2,61 %
Wochenperformance: -2,61 %
Platz 16
Northern Data
Wochenperformance: -30,00 %
Wochenperformance: -30,00 %
Platz 17
Sumco
Wochenperformance: -27,89 %
Wochenperformance: -27,89 %
Platz 18
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