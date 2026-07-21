MHP Hotel: Rekordumsatz Q2 2026 - Hotelumsatz +26% auf 56,8 Mio.
Mit einem neuen Rekordquartal setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort: Steigende Hotelumsätze, starke Auslastung und ein bestätigter Ausblick prägen das erste Halbjahr 2026.
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- Rekord‑Q2‑Hotelumsatz von 56,8 Mio. Euro (+26 % vs. Q2 2025: 45,2 Mio.); H1‑Umsatz 98,3 Mio. Euro (+25,3 %)
- Treiber: Portfolioerweiterung inklusive Vollquartalskonsolidierung des im Feb. 2026 übernommenen Hyatt Regency Vienna und Anlaufphase des Conrad Hamburg
- Umsatz nach Segmenten: Logis +22 %, Food & Beverage +41 %, sonstiger operativer Umsatz +14 %
- Belegungsquote: 79 % inklusive Conrad Hamburg; bereinigt 82 % (Q2 2025: 80 %)
- ADR und RevPar weiterhin hoch, aber leicht rückläufig: ADR 229 € (Q2 2025: 238 €; bereinigt 225 €), RevPar 180 € (Q2 2025: 189 €; bereinigt 184 €) — deutlich über Peer Group
- Ausblick 2026 bestätigt: erwarteter Konzernumsatz rund 225 Mio. Euro (2025: 178 Mio.) und Konzern‑EBITDA > 10 Mio. Euro; Vorbehalt: mögliche Verschärfung geopolitischer Spannungen
Der Kurs von MHP Hotel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4100EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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