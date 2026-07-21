Bitcoin setzt Erholung fort - Kurs liegt wieder über der 65.000-Dollar-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Dienstag im frühen Handel an die jüngste Erholungsphase angeknüpft. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung legte auf der Handelsplattform Bitstamp leicht auf 65.500 US-Dollar zu. Damit baute der Bitcoin sein Plus seit dem Jahrestief von Anfang Juli auf fast 8.000 Dollar oder 14 Prozent aus. Damals war der Bitcoin-Kurs zeitweise unter die Marke von 58.000 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit September 2024 gefallen.

Trotz der Erholung in den vergangenen Tagen verlor der Bitcoin in den vergangenen Monaten kräftig an Wert. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Bitcoin-Kurs um rund ein Viertel ab, nachdem er bereits 2025 rund sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt.