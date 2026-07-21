RBC stuft Zurich Insurance Group auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zurich mit "Outperform" und einem Kursziel von 670 Franken in die Bewertung aufgenommen. Der Finanzkonzern habe in den vergangenen zehn Jahren seine Erstklassigkeit unter Beweis gestellt, schrieb Ben Cohen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der weltweit zweitgrößte Anbieter von Schaden- und Unfallversicherungen weise zudem im Lebensversicherungsgeschäft branchenweit die höchsten Margen auf./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 670,5EUR auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ben Cohen
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 670
Kursziel alt: 670
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ben Cohen
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 670
Kursziel alt: 670
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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