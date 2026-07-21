AKTIE IM FOKUS
Redcare gefragt - Warburg sieht reichlich Potenzial
- Redcare testet nach Warburg Empfehlung 70 Euro
- Tradegate Kurs 69,55 Euro, Anstieg knapp 2 Prozent
- Warburg Kursziel 115 Euro und Bewertung Buy
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare Pharmacy könnten am Dienstag nach einer Empfehlung durch Warburg Research abermals die Charthürde bei 70 Euro testen. Ihr Kurs stieg auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um knapp 2 Prozent auf 69,55 Euro.
Seit den Jahrestiefs im März hat sich der Kurs der Aktien der Online-Apotheke mittlerweile mehr als verdoppelt; die Kursturbulenzen vom März wegen schwacher Jahreszahlen und enttäuschender Geschäftsziele sind mittlerweile ausgestanden. Allerdings tritt der Kurs nun schon seit Mitte Juni unter dem Strich etwas unter 70 Euro eher auf der Stelle. In diesem Bereich liegen auch zwei markante Hochs vom Jahresanfang.
Yannik Siering von Warburg Research traut den Aktien von Redcare noch einiges zu. Er errechnet ein Kursziel von 115 Euro und nahm daher die Bewertung mit "Buy" auf. Investoren unterschätzten das Margenpotenzial des Unternehmens, so er Experte. Er hält eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 5 Prozent bis 2029 für möglich, während der Aktienkurs eine dauerhafte Marge von lediglich 3 bis 4 Prozent einpreise. Das Unternehmen dürfte langfristig seine starke Stellung im Online-Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ausspielen./mis/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 70,00 auf Tradegate (21. Juli 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +7,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,44 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +18,57 %/+64,29 % bedeutet.
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AKTIE IM FOKUS: Redcare fallen weiter - Metzler dämpft aber Konkurrenzsorgen
FRANKFURT - Die Aktien von Redcare haben ihre Kurskorrektur am Freitag ausgeweitet und sind um 3,5 Prozent auf 60,10 Euro gefallen. Am Montag hatten die Papiere der Online-Apotheke mit 73,80 Euro noch einen Chartausbruch versucht, nun sind sie wieder unter ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie gelandet.
Konkurrenzsorgen sind am Vortag nach einem Bericht der "Lebensmittel Zeitung" über Einstiegspläne von Rossmann in das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten wieder hochgekocht.
Aus Sicht von Felix Dennl vom Bankhaus Metzler unterstreicht dies aber vor allem, wie aussichtsreich der E-Rezept-Markt ist. Rossmann müsse viel lernen und investieren, um den Stand von Redcare zu erreichen, so der Experte. Rossmanns Stärke liege in der Präsenz vor Ort und dem alltäglichen Geschäft mit nicht-verschreibungspflichten Produkten. Bei rezeptpflichtigen Medikamenten seien andere Attribute gefragt wie Vertrauen, Verfügbarkeit und Expertise. Redcare habe mit seiner Marke Shop Apotheke Jahre gebraucht, um sich diesbezüglich zu etablieren.
Mein Kursziel für meinen ersten Teilverkauf: 90 EUR
Doch keine Pleite?