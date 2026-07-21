Redcare gefragt - Warburg sieht reichlich Potenzial

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare Pharmacy könnten am Dienstag nach einer Empfehlung durch Warburg Research abermals die Charthürde bei 70 Euro testen. Ihr Kurs stieg auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um knapp 2 Prozent auf 69,55 Euro.

Seit den Jahrestiefs im März hat sich der Kurs der Aktien der Online-Apotheke mittlerweile mehr als verdoppelt; die Kursturbulenzen vom März wegen schwacher Jahreszahlen und enttäuschender Geschäftsziele sind mittlerweile ausgestanden. Allerdings tritt der Kurs nun schon seit Mitte Juni unter dem Strich etwas unter 70 Euro eher auf der Stelle. In diesem Bereich liegen auch zwei markante Hochs vom Jahresanfang.