Ethereum-Anstieg befeuert BitMine – wöchentliche ETH-Käufe machen sich bezahlt

Von der Kursrallye profitiert auch BitMine. Die Aktie beendete den Montagshandel mit einem Plus von 5,99 Prozent bei 16,63 US-Dollar und legte nachbörslich weitere 0,3 Prozent auf 16,68 US-Dollar zu.

Am Dienstagmorgen steigt Ethereum um 4,14 Prozent auf 1.932 US-Dollar. Auf Wochensicht summiert sich das Plus damit auf 8,21 Prozent. Unter den zehn größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung ist Ethereum damit aktuell der stärkste Performer.

BitMine kontrolliert bereits 4,8 Prozent aller Ethereum

BitMine teilte am Montag mit, dass sich der Gesamtwert seiner Krypto-Bestände, Barmittel, handelbaren Wertpapiere und strategischen Beteiligungen auf rund 11,5 Milliarden US-Dollar belaufen.

Das Herzstück der Bilanz sind 5,78 Millionen Ethereum im Wert von rund 10,9 Milliarden US-Dollar. Damit hält BitMine bereits 4,8 Prozent des gesamten Ethereum-Angebots von 120,7 Millionen ETH. Hinzu kommen 207 Bitcoin, 385 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Wertpapieren sowie Beteiligungen an Beast Industries und Eightco Holdings im Wert von 180 beziehungsweise 58 Millionen US-Dollar.

Bis zum selbst gesteckten Ziel, fünf Prozent des gesamten Ethereum-Angebots zu kontrollieren, fehlen BitMine rechnerisch nur noch 254.000 ETH. Beim aktuellen Ethereum-Kurs von 1.932 US-Dollar entspräche dies einem Kaufvolumen von 490,7 Millionen US-Dollar.

BitMine drosselt Ethereum-Käufe

In der vergangenen Woche kaufte das Unternehmen 7.430 ETH hinzu. Das ist eine der kleinsten wöchentlichen Aufstockungen seit Beginn der Ethereum-Treasury-Strategie. Zuvor hatte BitMine regelmäßig Zehntausende Token pro Woche erworben und zeitweise sogar mehr als 100.000 ETH innerhalb einer Woche gekauft.

Der Grund für die Verlangsamung liegt darin, das BitMine Kapital in den Rückkauf der eigenen Aktie umgeleitet hat. Im Rahmen des bestehenden Aktienrückkaufprogramms über bis zu vier Milliarden US-Dollar erwarb das Unternehmen 5,5 Millionen eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 15,62 US-Dollar. Das entspricht einem Volumen von 86 Millionen US-Dollar.

Chairman Tom Lee erklärte, dass die geringeren Ethereum-Käufe unmittelbar mit den Aktienrückkäufen zusammenhängen. Gleichzeitig betonte er, dass BitMine weiterhin jede Woche Ethereum zukaufe.

247 Millionen US-Dollar jährlich durch Staking

Der riesige Ethereum-Bestand wird zunehmend laufende Einnahmen generieren. BitMine hat nach eigenen Angaben bereits 4,92 Millionen ETH und damit 85 Prozent seiner Bestände gestakt. Über die Mavan-Staking-Plattform erwartet das Unternehmen daraus annualisierte Erlöse von rund 247 Millionen US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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