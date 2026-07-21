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    Pilotanlage in Leuna produziert Protein aus Biomasse

    Für Sie zusammengefasst
    • Pilotanlage in Leuna gewinnt 15.000 Tonnen Protein
    • Fermentation von Melasse in regionaler Verarbeitung
    • Zweistellige Millionensumme schafft 25 Jobs bis 2028
    Pilotanlage in Leuna produziert Protein aus Biomasse
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LEUNA (dpa-AFX) - Im Chemiepark Leuna soll eine neuartige Pilotanlage künftig 15.000 Tonnen Protein pro Jahr aus Biomasse produzieren. Nach Angaben der beteiligten Unternehmen handelt es sich um die europaweit erste Anlage, die im industriellen Maßstab aus Agrar-Nebenprodukten binnen 24 Stunden hochwertiges Protein gewinnt.

    Das Eiweiß wird den Angaben zufolge durch Fermentation aus Biomasse gewonnen. Mit Hilfe von Mikroorganismen solle dabei Melasse verarbeitet werden. Das Nebenprodukt aus der Zuckerproduktion falle in der Region um Leuna in großen Mengen an. Geplant sind vor Ort entsprechende Infrastruktur sowie Trocknungs- und Verpackungsanlagen sowie Labore und Büros auf einer Gesamtfläche von 5.800 Quadratmetern.

    Das Hamburger Betreiberunternehmen Micro Harvest investiert nach eigenen Angaben einen zweistelligen Millionenbetrag und schafft 25 neue Arbeitsplätze im Chemiepark. Der Produktionsstart ist für die erste Jahreshälfte 2028 geplant.

    Hintergrund des Vorhabens ist der hohe Bedarf an Eiweiß, für den die EU zum größten Teil auf Importe - etwa von Soja - angewiesen ist, heißt es weiter. Die beteiligten Unternehmen gehen für die Zukunft von einem wachsenden weltweiten Marktvolumen aus./mse/DP/nas






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