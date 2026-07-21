Öl, Fed und Nahost belasten Edelmetalle trotz geopolitischer Risiken

Der Goldpreis und auch Silber gaben zum Wochenauftakt nach, obwohl die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten hoch bleiben. Ausschlaggebend waren steigende Ölpreise, höhere Anleiherenditen und ein fester US-Dollar, die den Inflations- und Zinssorgen neue Nahrung gaben und den Edelmetallmarkt belasteten.

Goldpreis zwischen sicherem Hafen und Zinssorgen

Am Spotmarkt notierte Gold zuletzt bei rund 4.008 US-Dollar je Unze und damit leicht unter dem Vortagesniveau. Silber hielt sich zwar vergleichsweise stabil, konnte sich dem schwächeren Marktumfeld aber ebenfalls nicht vollständig entziehen. Die Entwicklung verdeutlicht den derzeitigen Zielkonflikt am Markt: Einerseits stützen die anhaltenden Spannungen rund um die Straße von Hormus die Nachfrage nach sicheren Anlagen, andererseits treiben höhere Ölpreise die Inflationserwartungen und damit die Aussicht auf länger hohe US-Zinsen.

Die jüngsten Angriffe und die anhaltenden Risiken für den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ließen die Ölpreise erneut steigen. Brent-Rohöl notierte zeitweise oberhalb von 73 US-Dollar je Barrel, WTI bei knapp 70 US-Dollar. Gleichzeitig zogen die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf rund 4,5 % an, während der US-Dollar ebenfalls zulegte. Diese Kombination schmälert traditionell die Attraktivität unverzinslicher Anlagen wie Gold.

Technisches Bild bleibt von Konsolidierung geprägt

Aus charttechnischer Sicht befindet sich der Goldpreis weiterhin in einer Konsolidierungsphase. Auf der Oberseite gilt der Bereich zwischen 4.200 und 4.260 US-Dollar je Unze als wichtiger Widerstand. Gelingt ein Ausbruch darüber, rücken Kursziele bei 4.350 und anschließend 4.500 US-Dollar in den Fokus. Auf der Unterseite verläuft eine erste Unterstützung bei rund 4.091 US-Dollar, darunter folgen die Marken um 4.000 und 3.959 US-Dollar.

Auch Silber bewegt sich innerhalb einer Seitwärtsphase. Ein nachhaltiger Anstieg über den Bereich von 61,33 bis 62,81 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 64 bis 65 US-Dollar freimachen. Auf der Unterseite gelten 60,69, 59 und anschließend 58 US-Dollar als wichtige Unterstützungszonen.

Damit bleibt der Goldpreis vorerst zwischen zwei gegenläufigen Kräften gefangen: Geopolitische Unsicherheit sorgt zwar für eine gewisse Nachfrage nach sicheren Häfen, gleichzeitig begrenzen steigende Energiepreise, höhere Renditen und die Aussicht auf eine weiterhin restriktive Geldpolitik das Aufwärtspotenzial der Edelmetalle.









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