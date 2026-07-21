Kissigs Börsengeschichte(n): Am 21.07.2002 brach WorldCom zusammen und offenbarte ein unglaubliches Maß an Bilanzfälschungen und Betrug

Am 21.07.2002 beantragte WorldCom Gläubigerschutz nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts und damit erreichte einer der größten Unternehmensskandale der Wirtschaftsgeschichte seinen dramatischen Höhepunkt. Mit Vermögenswerten von mehr als 100 Milliarden Dollar handelte es sich damals um die größte Unternehmensinsolvenz in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Erst Jahre später wurde dieser Rekord durch den Zusammenbruch von Lehman Brothers übertroffen.

Doch WorldCom war weit mehr als ein spektakulärer Insolvenzfall. Der Konzern wurde zum Sinnbild für die Schattenseiten des Börsenbooms der 1990er Jahre, für eine Unternehmenskultur, die Wachstum um jeden Preis verlangte, und für einen Bilanzbetrug, der das Vertrauen in die amerikanischen Kapitalmärkte nachhaltig erschütterte.





Die Enthüllung milliardenschwerer Bilanzmanipulationen vernichtete innerhalb kürzester Zeit Milliarden an Aktionärsvermögen, kostete Tausende Beschäftigte ihren Arbeitsplatz und führte zu tiefgreifenden Reformen der Unternehmensaufsicht. Der Name WorldCom steht bis heute als Mahnung dafür, welche Folgen fehlende Kontrollen, übersteigerter Erfolgsdruck und mangelnde Transparenz haben können.