🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kissigs Börsengeschichte(n): Am 21.07.2002 brach WorldCom zusammen und offenbarte ein unglaubliches Maß an Bilanzfälschungen und Betrug

    Am 21.07.2002 beantragte WorldCom Gläubigerschutz nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts und damit erreichte einer der größten Unternehmensskandale der Wirtschaftsgeschichte seinen dramatischen Höhepunkt. Mit Vermögenswerten von mehr als 100 Milliarden Dollar handelte es sich damals um die größte Unternehmensinsolvenz in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Erst Jahre später wurde dieser Rekord durch den Zusammenbruch von Lehman Brothers übertroffen.

    Doch WorldCom war weit mehr als ein spektakulärer Insolvenzfall. Der Konzern wurde zum Sinnbild für die Schattenseiten des Börsenbooms der 1990er Jahre, für eine Unternehmenskultur, die Wachstum um jeden Preis verlangte, und für einen Bilanzbetrug, der das Vertrauen in die amerikanischen Kapitalmärkte nachhaltig erschütterte.

    Die Enthüllung milliardenschwerer Bilanzmanipulationen vernichtete innerhalb kürzester Zeit Milliarden an Aktionärsvermögen, kostete Tausende Beschäftigte ihren Arbeitsplatz und führte zu tiefgreifenden Reformen der Unternehmensaufsicht. Der Name WorldCom steht bis heute als Mahnung dafür, welche Folgen fehlende Kontrollen, übersteigerter Erfolgsdruck und mangelnde Transparenz haben können.
     
    - Hier den Artikel weiterlesen





    Autor
    Michael C. Kissig
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Michael C. Kissig
    Kissigs Börsengeschichte(n): Am 21.07.2002 brach WorldCom zusammen und offenbarte ein unglaubliches Maß an Bilanzfälschungen und Betrug Am 21.07.2002 beantragte WorldCom Gläubigerschutz nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts und damit erreichte einer der größten Unternehmensskandale der Wirtschaftsgeschichte seinen dramatischen Höhepunkt. Mit Vermögenswerten von mehr als 100 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     