Archer Aviation +20 Prozent: Der Deal mit Anduril verändert alles

Für Archer ist Thunder mehr als ein neues Produkt. Das Unternehmen versucht damit, sich vom reinen Lufttaxi-Entwickler zu einem breiter aufgestellten Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen zu entwickeln. CEO Adam Goldstein sieht gerade militärische Anwendungen als wichtigen Wachstumsmarkt. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen bezeichnete er den Verteidigungsbereich als "riesigen Markt" für Archer. Zudem muss das Fluggerät nicht denselben langwierigen Zertifizierungsprozess durchlaufen wie kommerzielle Lufttaxis.

Die Aktie von Archer Aviation ist am Montag kräftig angesprungen. Auslöser war die Vorstellung der neuen Plattform "Thunder", die der Elektroflugtaxi-Entwickler gemeinsam mit dem Rüstungsunternehmen Anduril entwickelt hat. Das autonome Fluggerät mit senkrechtem Start und Landung soll bemannte Flugzeuge und Hubschrauber begleiten und sowohl im Verteidigungsbereich als auch in zivilen Anwendungen eingesetzt werden. Die Aktie legte fast 20 Prozent zu.

Gleichzeitig hält Archer an seinem ehrgeizigen Ziel fest, die eigenen Lufttaxis bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles zu zertifizieren und in Betrieb zu nehmen. "Das war schon immer ein ehrgeiziges Ziel", sagte Goldstein gegenüber CNBC. "Es ist nach wie vor ein ehrgeiziges Ziel, aber wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben, um es zu erreichen." Archer ist als offizieller Lufttaxi-Anbieter für die Spiele ausgewählt worden.

Die Branche kämpft allerdings weiterhin mit regulatorischen und infrastrukturellen Hürden. Genau hier soll ein neues eVTOL-Pilotprogramm helfen, das Tests in 26 US-Bundesstaaten vorsieht und die Einführung der Technologie beschleunigen soll. Goldstein sagte, dieser Schritt sei entscheidend, um Vertrauen bei Öffentlichkeit und Aufsichtsbehörden aufzubauen.

Auch Anduril hebt die Bedeutung der Plattform hervor. Das Unternehmen erklärte, man habe Entwicklungs- und Flugtestdaten aus dem zivilen eVTOL-Markt genutzt, um Thunder für Verteidigungszwecke weiterzuentwickeln. Mehrere Testflüge mit einem Ersatzflugzeug in Originalgröße seien bereits erfolgreich absolviert worden, der Erstflug des Produkts ist für 2027 geplant.

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An der Börse kommt die neue Richtung gut an. Anleger setzen darauf, dass Thunder Archer neue Märkte öffnet und das Unternehmen weniger abhängig vom noch jungen Lufttaxi-Geschäft macht. Für Goldstein könnte genau das den Blick auf Archer verändern: weg vom spekulativen eVTOL-Pionier, hin zu einem Anbieter für Luftfahrt und Verteidigung.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Archer Aviation Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 4,68EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.





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