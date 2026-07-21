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    Großaktionär Frasers stockt bei Hugo Boss weiter auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Frasers erhöht Anteil an Hugo Boss auf 30,3 Prozent
    • Freiwilliges Übernahmeangebot läuft bis 27 Juli
    • Hugo Boss hält Preis von 38 Euro für zu niedrig
    Großaktionär Frasers stockt bei Hugo Boss weiter auf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    METZINGEN (dpa-AFX) - Im Übernahmeringen mit Hugo Boss hat der Großaktionär Frasers Group seinen Anteil an dem Modekonzern weiter aufgestockt. Frasers habe seine Beteiligung an dem MDax -Unternehmen um weitere rund 3,69 Prozent auf nun knapp 30,3 Prozent erhöht, teilten die Briten am Dienstag mit.

    Frasers versucht seit Mitte Juni, im Zuge eines freiwilligen öffentlichen Angebots das Ruder bei den Schwaben zu übernehmen. Die Offerte an die Hugo Boss-Aktionäre läuft noch bis zum 27. Juli.

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    Hugo Boss hält das Übernahmeangebot jedoch für nicht ausreichend. "Der Angebotspreis von 38,00 Euro pro Aktie spiegelt den eigenständigen Wert und das zukünftige Wertschöpfungspotenzial von Hugo Boss nicht angemessen wider", teilte das Unternehmen Anfang Juli mit.

    Frasers ist ein Einzelhandelskonglomerat, hinter dem der Unternehmer Mike Ashley steckt./err/mne/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 31.684 auf Ariva Indikation (21. Juli 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +0,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,68 Mrd..

    Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -13,16 %/+5,26 % bedeutet.





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