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    Vonovia SE

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    151,08 Prozent p.a.!

    Vonovia ist als hoch verschuldeter Immobilienkonzern besonders empfindlich gegenüber langfristigen Kapitalmarktzinsen. Bereits geringe Änderungen der Zinserwartungen wirken sich häufig stärker auf den Aktienkurs aus als operative Nachrichten. Sollten die Märkte in den kommenden Wochen erneut verstärkt auf sinkende oder stabile Zinsen setzen, könnte dies Vonovia Rückenwind verleihen. Darüber hinaus dürfte Vonovia von dem geplanten Verbot der Verstaatlichung von Mietwohnungen profitieren. Die Koalition möchte politischen Bestrebungen zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen damit endgültig einen Riegel vorschieben. Für Vonovia stellt dies eine positive Entwicklung dar. Das Unternehmen ist in deutschen Großstädten stark präsent, die aufgrund steigender Mietpreise unter erheblichem politischem Druck stehen.

    Zum Chart

    Mit dem Verkauf von Eigentum wird Europas größter Vermieter ein Stück weit weniger von potenziell hohen Zinsen tangiert. Die vor mehr als drei Jahren einsetzenden Zinserhöhungen haben die Kursentwicklung deutlich belastet. Innerhalb von 15 Monaten verlor die Aktie nahezu den gesamten Kursgewinn seit dem Börsengang. Am 28. März 2023 erreichte der Aktienkurs mit 15,27 Euro ein Allzeittief. Die durch die Umkehr der Leitzinsen ausgelöste Kurserholung wurde ab Anfang Juni 2023 vom Markt vorweggenommen. Diese Aufwärtsbewegung hielt bis Ende Oktober 2024 an, bevor sie wieder gebrochen wurde. Die anschließende Abwärtsphase schien Ende April 2025 überwunden, nachdem die obere Begrenzung des Trendkanals durchbrochen wurde. Bislang folgten jedoch rückläufige Kurse entlang der Trendkanalbegrenzung. Im Februar 2026 stieg der Kurs noch einmal von 24,03 Euro auf 28,90 Euro, nur um danach in wenigen Wochen auf 19,53 Euro zu sinken. Aktuell sieht es in einer kurzfristigeren Betrachtung nach einer Bodenbildung aus. Dabei könnten die Fortschritte beim Schuldenabbau für leicht steigende Kurse sorgen, nachdem die Enteignungsgeschichte vom Tisch ist. Der Aktienkurs notiert derzeit rund 65 Prozent unterhalb des Allzeithochs vom 3. September 2020 bei 58,76 Euro. Ein Faktor, warum die Mehrheit der Analysten den Aktienkurs höher sieht.

    Vonovia SE (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 22,60 // 24,03 Euro
    Unterstützungen: 19,53 // 18,33 Euro

    Fazit

    Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Vonovia SE (FE6R5M), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 16.10.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 18,00 Euro auf der Unterseite und 30,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 20. Juli 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,33 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 151,08 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 18,33 Euro fällt oder über den Widerstand bei 29,52 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

    Inline-Optionsschein auf die Vonovia SE (Stand: 20.07.2026, 20:00 Uhr)

    Strategie für seitwärts gerichtete Kurse
    WKN: FE6R5M Typ: Inline-Optionsschein
    akt. Kurs: 6,93 / 7,33 Euro Emittent: Société Générale
    untere KO-Schwelle: 18,00 Euro Basiswert: Vonovia SE
    obere KO-Schwelle: 30,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 20,86 Euro
    Laufzeit: 16.10.2026 Kursziel: 10,00 Euro
    Kurschance: + 151,08 % p.a.
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle: Société Générale

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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