151,08 Prozent p.a.!

Vonovia ist als hoch verschuldeter Immobilienkonzern besonders empfindlich gegenüber langfristigen Kapitalmarktzinsen. Bereits geringe Änderungen der Zinserwartungen wirken sich häufig stärker auf den Aktienkurs aus als operative Nachrichten. Sollten die Märkte in den kommenden Wochen erneut verstärkt auf sinkende oder stabile Zinsen setzen, könnte dies Vonovia Rückenwind verleihen. Darüber hinaus dürfte Vonovia von dem geplanten Verbot der Verstaatlichung von Mietwohnungen profitieren. Die Koalition möchte politischen Bestrebungen zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen damit endgültig einen Riegel vorschieben. Für Vonovia stellt dies eine positive Entwicklung dar. Das Unternehmen ist in deutschen Großstädten stark präsent, die aufgrund steigender Mietpreise unter erheblichem politischem Druck stehen.

Mit dem Verkauf von Eigentum wird Europas größter Vermieter ein Stück weit weniger von potenziell hohen Zinsen tangiert. Die vor mehr als drei Jahren einsetzenden Zinserhöhungen haben die Kursentwicklung deutlich belastet. Innerhalb von 15 Monaten verlor die Aktie nahezu den gesamten Kursgewinn seit dem Börsengang. Am 28. März 2023 erreichte der Aktienkurs mit 15,27 Euro ein Allzeittief. Die durch die Umkehr der Leitzinsen ausgelöste Kurserholung wurde ab Anfang Juni 2023 vom Markt vorweggenommen. Diese Aufwärtsbewegung hielt bis Ende Oktober 2024 an, bevor sie wieder gebrochen wurde. Die anschließende Abwärtsphase schien Ende April 2025 überwunden, nachdem die obere Begrenzung des Trendkanals durchbrochen wurde. Bislang folgten jedoch rückläufige Kurse entlang der Trendkanalbegrenzung. Im Februar 2026 stieg der Kurs noch einmal von 24,03 Euro auf 28,90 Euro, nur um danach in wenigen Wochen auf 19,53 Euro zu sinken. Aktuell sieht es in einer kurzfristigeren Betrachtung nach einer Bodenbildung aus. Dabei könnten die Fortschritte beim Schuldenabbau für leicht steigende Kurse sorgen, nachdem die Enteignungsgeschichte vom Tisch ist. Der Aktienkurs notiert derzeit rund 65 Prozent unterhalb des Allzeithochs vom 3. September 2020 bei 58,76 Euro. Ein Faktor, warum die Mehrheit der Analysten den Aktienkurs höher sieht.

Vonovia SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Vonovia SE (FE6R5M), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 16.10.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 18,00 Euro auf der Unterseite und 30,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 20. Juli 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,33 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 151,08 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 18,33 Euro fällt oder über den Widerstand bei 29,52 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Vonovia SE (Stand: 20.07.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FE6R5M Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 6,93 / 7,33 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 18,00 Euro Basiswert: Vonovia SE obere KO-Schwelle: 30,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 20,86 Euro Laufzeit: 16.10.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 151,08 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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