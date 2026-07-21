Mensch und Maschine Software SE: Halbjahresbericht 2026 sorgt für Aufsehen
Trotz Gegenwind im Digitalisierungsgeschäft legt MuM im ersten Halbjahr bei Umsatz, Ergebnis und Cashflow zu und bestätigt ambitionierte Ziele bis 2030.
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- Halbjahres-Konzernumsatz stieg auf EUR 130,75 Mio (+8,2%); davon MuM-Software EUR 66,09 Mio (+9,0%) und Digitalisierungs-Segment EUR 64,66 Mio (+7,4%).
- Rohertrag MuM-Software stark bei EUR 59,46 Mio (+8,7%); Rohertrag Digitalisierung sank auf EUR 35,63 Mio (−7,8%) wegen eines erwartbaren Einmaleffekts aus dem Autodesk-Geschäft; Konzernrohertrag insgesamt EUR 95,09 Mio (+1,9%).
- Eigenanteil der Wertschöpfung stieg deutlich von rund 75% (2025) auf nahezu 83% in H1/26.
- Operative Kostendisziplin (Personal-Konsolidierung) hielt die operativen Kosten nahezu konstant und ermöglichte trotz Q2-Delle Wachstum beim Ergebnis; operatives EBIT H1 bei EUR 28,14 Mio (+5,2%), damit leicht über dem Halbjahresrekord 2024.
- EBIT-Beitrag: MuM-Software EUR 22,17 Mio (+19%), Digitalisierung EUR 5,97 Mio (−27%); Nettogewinn EUR 18,17 Mio (+2,7%) bzw. 111 Cent/Aktie (+5%); operativer Cashflow EUR 25,53 Mio (156 Cent/Aktie).
- Ziele bestätigt: 2026-Guidance unverändert (EPS +11–19% auf 211–226 Cent; EBIT EUR 54,5–58,5 Mio; geplante Dividende 220–240 Cent nach 200 Cent 2025) und mittelfristiges Ziel, das Ergebnis bis 2030 (EPS >380 Cent) zu verdoppeln.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresbericht 2026, bei Mensch und Maschine Software ist am 21.07.2026.
Der Kurs von Mensch und Maschine Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,63EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,28 % im Plus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 35,40EUR das entspricht einem Minus von -0,63 % seit der Veröffentlichung.
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