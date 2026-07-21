Jungheinrich fallen vorbörslich - Bafin leitet Prüfung ein

Es liegen der Behörde zufolge konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass Jungheinrich gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat. Daher werden den Angaben zufolge der veröffentlichte verkürzte Abschluss zum 30. Juni 2025 und der zugehörige Zwischenlagebericht für das erste Halbjahr 2025 geprüft. Die Prüfung beziehe sich auf die Bewertung von Vermögenswerten, insbesondere von Mietgeräten und Vorräten, im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung des Russland-Geschäfts.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Prüfung des Halbjahresabschlusses durch die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat die Aktien des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich im vorbörslichen Handel am Dienstag unter Druck gesetzt. Die Papiere notierten auf der Plattform Tradegate 4,6 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Montag.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Experte Lucas Ferhani vom Analysehaus Jefferies rechnet zwar damit, dass die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025 möglicherweise angepasst werden müssen, um eine Wertminderung vorzeitig zu berücksichtigen.

Er schätzt die finanziellen Auswirkungen aber als recht begrenzt ein, da Bußgelder dieser Art - insbesondere angesichts der Größe des Unternehmens - in der Regel geringfügig seien. Ähnliche Prüfungen durch die Bafin hätten in der Vergangenheit mehrere Wochen gedauert und nur in einer Minderheit der Fälle zu Feststellungen von Fehlern geführt./la/nas/zb

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,07 % und einem Kurs von 24,00 auf Tradegate (21. Juli 2026, 09:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -2,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,07 %. Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +36,14 %/+98,02 % bedeutet.





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