JEFFERIES stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Für die US-Internet- und Softwareaktien dürfte das zweite Quartal eine Rückkehr von einer breit angelegten Sektorpositionierung hin zu einer aktienspezifischen Überrendite im Vergleich zu den entsprechenden Benchmark-Indizes markieren, schrieb Brent Thill in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Er favorisiert in diesem Zusammenhang unter anderem Amazon und Microsoft aufgrund ihrer stärkeren Dynamik in den Bereichen Cloud und KI sowie aufgrund erreichbarer Zielvorgaben./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 23:18 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 351EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 09:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Brent Thill

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 575

Kursziel alt: 575

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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