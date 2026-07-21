JEFFERIES stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Für die US-Internet- und Softwareaktien dürfte das zweite Quartal eine Rückkehr von einer breit angelegten Sektorpositionierung hin zu einer aktienspezifischen Überrendite im Vergleich zu den entsprechenden Benchmark-Indizes markieren, schrieb Brent Thill in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Er favorisiert in diesem Zusammenhang unter anderem Amazon und Microsoft aufgrund ihrer stärkeren Dynamik in den Bereichen Cloud und KI sowie aufgrund erreichbarer Zielvorgaben./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 23:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 23:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 351EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 09:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Brent Thill
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 575
Kursziel alt: 575
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Brent Thill
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 575
Kursziel alt: 575
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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