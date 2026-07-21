Nebius-Aktie startet wieder durch – und der Grund hat es in sich!

Gemeinsam mit Halbleiterwerten korrigierten in den vergangenen Wochen auch die Anteile von Cloud-Computing-Anbietern stark. Nach einer steilen Rallye in den Monaten zuvor mit einer Verdreifachung der Kurse büßte der aus dem russischen Yandex-Konzern hervorgegangene Neocloud-Anbieter Nebius mit einem Minus von 45 Prozent fast die Hälfte seines Wertes ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Doch zum Wochenauftakt am Montag war die Aktie trotz eines durch die erneute Eskalation im Nahen Osten verunsicherten und schwankungsfreudigen Marktes gut aufgelegt. Sie legte zum Handelsschluss knapp 3 Prozent zu. Zeitweise waren die Gewinne noch deutlich höher ausgefallen. Die Verluste gegenüber dem Allzeithoch liegen zwar noch immer bei rund 40 Prozent, doch seit dem Jahreswechsel steht weiterhin ein stattliches Plus von 118 Prozent zu Buche.

Nvidia gibt Einblick in die Struktur seiner Beteiligung

Und das ist in der US-Nachbörse nochmal ein gutes Stück größer geworden, womit die Anteile ihre Erholung fortsetzen konnten. Rund 3,8 Prozent packten Anlegerinnen und Anleger im erweiterten Handel zusätzlich drauf. Hierfür gab es einen guten Grund.

Denn niemand geringeres als KI- und Halbleiterkönig Nvidia hat eine Beteiligung offengelegt. Die ist zugegeben zwar nicht neu, denn im Rahmen einer im März bekannt gegebenen Partnerschaft hatte Nvidia bereits 2 Milliarden US-Dollar in den Neocloud-Anbieter investiert.

Am Montagabend reichte Nvidia bei der Börsenaufsichtsbehörde SEC jedoch Dokumente ein, die eine Beteiligung von inzwischen 9,3 Prozent am Unternehmen nachweisen. Insgesamt hat Nvidia inzwischen 22.256.412 Millionen Aktien von Nebius erworben, die zum Handelsschluss am Montag einen Börsenwert von 4,06 Milliarden US-Dollar besaßen.

1,19 Millionen Anteile hatte Nvidia bereits im letzten Quartalsbericht offengelegt, nun wurden weitere 21.065.936 Anteile über das Ausüben von Optionen bezogen. Für diese gilt eine Stillhalteperiode bis zum 11. September 2026, sollte sich Nvidia dazu entschließen, Kasse zu machen und sich den (erfolgreichen) Einstieg vergolden zu wollen.

Nebius zieht an, neues Kaufsignal aber weit entfernt

Trotz der jüngsten Kursgewinne ist die Aktie von einem charttechnischen Befreiungsschlag noch ein gutes Stück entfernt. Während zur Unterseite die 200-Tage-Linie bei rund 140 US-Dollar für Sicherheit sorgt, sollte der Abverkauf wieder an Fahrt aufnehmen, liegt die 50-Tage-Linie gegenwärtig bei rund 225 US-Dollar. Damit ist ein neues prozyklisches Kaufsignal über 20 Prozent entfernt.

Grund zur Klage haben Anlegerinnen und Anleger angesichts der in den vergangenen Jahren hohen Kursgewinne jedoch kaum – zumindest nicht, wenn sie rechtzeitig eingestiegen sind. Wer nach Mitte April gekauft hat, sitzt gegenwärtig auf hohen Verlusten.

Fazit: Beteiligung schön und gut, aber die Probleme bleiben

Nvidia hat seine Beteiligung am Neocloud-Anbieter Nebius offiziell gemacht. Bekannt war sie zwar zuvor schon, doch jetzt haben Investoren Klarheit über die genaue Struktur beziehungsweise die Anzahl der erworbenen Anteile – und Hinweise darauf, wie lange Nvidia an diesen mindestens festhalten muss. Sollte der Druck auf Cloud-Computing-Werte anhalten, könnte sich das Halbleiterunternehmen ab dem 11. September entscheiden, bei Nebius Kasse zu machen, was den Verkaufsdruck ausgerechnet in einem saisonal schwachen Börsenmonat verstärken könnte.

Zwar stellt die Beteiligung von Nvidia an Nebius eine Art "Adelung" dar, doch die grundsätzlichen Probleme der Branche löst sie nicht. Angesichts der hohen und weiter steigenden Kosten für Rechenzentren ist der Finanzierungsbedarf gigantisch, während gleichzeitig Profitabilitätsprobleme herrschen. Die könnten angesichts der wachsenden Konkurrenz leistungsfähiger KI-Modelle aus China noch zunehmen. Werte wie CoreWeave, IREN und Nebius – und erst recht Schuldenkönig Oracle – taugen daher bestenfalls als Trading-Werte, aber nicht für langfristige Investitionen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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