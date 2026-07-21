JEFFERIES stuft IBM auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für IBM von 320 auf 260 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Für die US-Internet- und Softwareaktien dürfte das zweite Quartal eine Rückkehr von einer breit angelegten Sektorpositionierung hin zu einer aktienspezifischen Überrendite im Vergleich zu den entsprechenden Benchmark-Indizes markieren, schrieb Brent Thill in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Er favorisiert in diesem Zusammenhang unter anderem Amazon und Microsoft aufgrund ihrer stärkeren Dynamik in den Bereichen Cloud und KI sowie aufgrund erreichbarer Zielvorgaben. Das niedrigere Kursziel für IBM begründete der Experte mit unerwartet schwachen vorläufigen Quartalszahlen./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 23:18 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 186,7EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Brent Thill

Analysiertes Unternehmen: IBM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 320

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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