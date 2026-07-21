ANALYSE-FLASH
Warburg Research startet Redcare Pharmacy mit 'Buy'
- Warburg Research stuft Redcare Pharmacy als Buy
- Analysten setzen Kursziel für Redcare auf 115 Euro
- EBITDA-Marge von rund 5 Prozent erwartet bis 2028/29
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Redcare Pharmacy mit "Buy" und einem Kursziel von 115 Euro in die Bewertung aufgenommen. Investoren unterschätzten das Margenpotenzial der Online-Apotheke, schrieb Yannik Siering in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 5 Prozent bis 2028/29 für möglich, während der Aktienkurs eine Marge von lediglich 3 bis 4 Prozent einpreise. Das Unternehmen dürfte langfristig seine starke Stellung im Online-Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ausspielen, der selbst noch reichlich Potenzial haben dürfte./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:00 / MESZ
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,33 % und einem Kurs von 71,05 auf Tradegate (21. Juli 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +9,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,44 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +18,91 %/+64,76 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
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AKTIE IM FOKUS: Redcare fallen weiter - Metzler dämpft aber Konkurrenzsorgen
FRANKFURT - Die Aktien von Redcare haben ihre Kurskorrektur am Freitag ausgeweitet und sind um 3,5 Prozent auf 60,10 Euro gefallen. Am Montag hatten die Papiere der Online-Apotheke mit 73,80 Euro noch einen Chartausbruch versucht, nun sind sie wieder unter ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie gelandet.
Konkurrenzsorgen sind am Vortag nach einem Bericht der "Lebensmittel Zeitung" über Einstiegspläne von Rossmann in das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten wieder hochgekocht.
Aus Sicht von Felix Dennl vom Bankhaus Metzler unterstreicht dies aber vor allem, wie aussichtsreich der E-Rezept-Markt ist. Rossmann müsse viel lernen und investieren, um den Stand von Redcare zu erreichen, so der Experte. Rossmanns Stärke liege in der Präsenz vor Ort und dem alltäglichen Geschäft mit nicht-verschreibungspflichten Produkten. Bei rezeptpflichtigen Medikamenten seien andere Attribute gefragt wie Vertrauen, Verfügbarkeit und Expertise. Redcare habe mit seiner Marke Shop Apotheke Jahre gebraucht, um sich diesbezüglich zu etablieren.
Mein Kursziel für meinen ersten Teilverkauf: 90 EUR
Doch keine Pleite?