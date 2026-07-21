Warburg Research startet Redcare Pharmacy mit 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,33 % und einem Kurs von 71,05 auf Tradegate (21. Juli 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +9,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,41 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,44 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +18,91 %/+64,76 % bedeutet.