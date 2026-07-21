Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax legt etwas zu - Iran-Lage bleibt aber unklar
- Dax stabil bei 24.871 Punkten trotz des Krieges
- MDax minus 0,1 Prozent bei 31.665 Punkten
- US-Militärschläge in Iran dauern zehn Nächte an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz des nach wie vor ungelösten Krieges zwischen den USA und dem Iran hat sich der Dax auch am Dienstag stabil gehalten. Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um 0,1 Prozent auf 24.871 Punkte, nachdem er zu Wochenbeginn bereits geringfügig zugelegt hatte.
Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Dienstagvormittag um 0,1 Prozent auf 31.665 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.
Aktuell bemühen sich zwar die Vermittler im Nahost-Krieg Berichten zufolge um eine neue Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, allerdings dauern die Militärschläge der USA im Iran seit nunmehr zehn Nächten an. "Die Lage in Nahost bleibt unberechenbar. Gegenseitige Angriffe und parallel dazu stattfindende Friedensbemühungen - wohin das Pendel als Nächstes ausschlagen wird, kann niemand verlässlich sagen", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank./la/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
denke der macht jetzt sinn PM6E4Q mit stop auf die 0,95
DAX.......am ,,KleinenVerfallstag"Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260717075839-e263e93ea616502ea7620656fbcbd162f0b1cd3c.png