Umsatz steigt wieder: Warum bei Novartis trotzdem nicht alles rund läuft

Das operative Kernergebnis blieb mit 5,9 Milliarden US-Dollar auf Vorjahresniveau. Die operative Kerngewinnmarge sank jedoch auf 41,2 Prozent. Die Novartis-Aktie legte auf Tradegate zuletzt um 2,82 Prozent auf 134,94 Euro zu (Stand 9:18 Uhr MESZ).

Novartis hat im zweiten Quartal 2026 den Umsatz wieder gesteigert und seine Jahresprognose bestätigt. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, legte der Nettoumsatz um 3 Prozent auf 14,4 Milliarden US-Dollar zu. Bei konstanten Wechselkursen entsprach das einem Plus von 1 Prozent. Wachstumstreiber waren vor allem die Medikamente Kisqali, Kesimpta, Scemblix, Pluvicto und Leqvio.

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Gewinn geht deutlich zurück

Unter dem Strich verdiente Novartis deutlich weniger. Der Reingewinn fiel im Vergleich zum Vorjahresquartal um 19 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar. Als Gründe nannte das Unternehmen unter anderem höhere Steuerzahlungen und einen gestiegenen Zinsaufwand. Der Gewinn je Aktie sank um 17 Prozent auf 1,71 US-Dollar. Der Free Cashflow verringerte sich um 12 Prozent auf rund 5,6 Milliarden US-Dollar.

Pipeline macht Fortschritte

Neben den Quartalszahlen verwies Novartis auf wichtige Fortschritte in der Forschung. Im Berichtszeitraum erhielt Rhapsido Zulassungen in der Europäischen Union und Japan zur Behandlung der chronischen spontanen Urtikaria, einer Form der Nesselsucht mit wiederkehrenden juckenden Quaddeln und Schwellungen. Zudem genehmigte die Europäische Kommission die Gentherapie Itvisma für eine breite Gruppe von Patienten mit spinaler Muskelatrophie.

Auch in der Entwicklungspipeline gab es Fortschritte. Novartis reichte bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einen Zulassungsantrag für Del-Zota zur beschleunigten Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie ein. Außerdem präsentierte das Unternehmen positive Studiendaten für mehrere Wirkstoffkandidaten.

CEO bleibt zuversichtlich

Konzernchef Vas Narasimhan zeigte sich trotz des Gewinnrückgangs optimistisch. "Novartis erzielte im zweiten Quartal solide Ergebnisse und verzeichnete dank der anhaltenden Dynamik von Kisqali, Kesimpta, Scemblix und Pluvicto wieder Umsatzsteigerungen", sagte er. Die ersten Markteinführungen von Rhapsido und Itvisma entwickelten sich ermutigend. Zudem habe das Unternehmen bedeutende Fortschritte in der Pipeline erzielt. "Wir erwarten im zweiten Halbjahr mehrere wichtige Studienergebnisse und bleiben auf Kurs, unsere Jahresprognose sowie unseren mittelfristigen Ausblick zu erfüllen."

Prognose bestätigt

Für das Gesamtjahr 2026 hält Novartis an seinem Ausblick fest. Das Unternehmen erwartet weiterhin ein Wachstum des Nettoumsatzes im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das operative Kernergebnis soll dagegen im niedrigen einstelligen Prozentbereich zurückgehen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,45 % und einem Kurs von 135,7EUR auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.

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