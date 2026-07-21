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    Ad Pepper Media International: Q2 erneut auf Rekordniveau

    Rekordquartal mit starkem Wachstum: Deutlich höhere Umsätze, nahezu verdreifachtes EBITDA und solide Liquidität markieren das bisher beste zweite Quartal der Unternehmensgeschichte.

    Ad Pepper Media International: Q2 erneut auf Rekordniveau
    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com
    • Q2‑Umsatz insgesamt: TEUR 17.097 (plus 54 % gegenüber Q2 2025).
    • Segment solute Q2: Umsatz TEUR 13.359 (Wachstum 74,6 %), EBITDA TEUR 1.734; organisches Umsatzwachstum ~4 % pro forma, EBITDA +~6 % pro forma.
    • Segment Webgains Q2: Umsatz TEUR 3.738 (plus 8,7 %), EBITDA TEUR 392 (Verbesserung ~17 %).
    • Gruppen‑EBITDA Q2: TEUR 1.580 vs. TEUR 573 im Vorjahr (knapp Verdreifachung) — bestes zweites Quartal der Unternehmensgeschichte.
    • H1 2026: Umsatz TEUR 35.824 (mehr als doppelt so hoch wie H1 2025: TEUR 14.623); H1‑EBITDA TEUR 3.112 (vs. TEUR 489).
    • Starke Bilanzkennzahl: Liquide Mittel TEUR 28.868, keine Fremdverbindlichkeiten; Veröffentlichung des Q2‑Berichts geplant für 21. August 2026.

    Der Kurs von Ad Pepper Media International lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,15 % im Plus.


    Ad Pepper Media International

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    ISIN:NL0000238145WKN:940883
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